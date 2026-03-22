S-a întâmplat după 91 de ani! Tottenham, record negativ în Premier League, după 0-3 cu Nottingham Forest

Tottenham Hotspur a suferit încă un eșec în Premier League, formația unde evoluează Radu Drăgușin fiind învinsă pe teren propriu de Nottingham Forest, scor 3-0.

Gruparea antrenată de Igor Tudor are mari emoții în ceea ce privește rămânerea pe prima scenă a fotbalului britanic, iar la ultimul meci de campionat s-a consemnat un record negativ în istoria clubului.

Tottenham, 13 meciuri la rând fără victorie în Premier League

Tottenham Hotspur a fost surclasată pe teren propriu de către Nottingham Forest, iar formația antrenată de Igor Tudor are mari emoții în ceea ce privește rămânerea în divizia de elită a fotbalului britanic.

Jocul de duminică a fost al 13-lea la rând fără succes pentru echipa lui Radu Drăgușin, care a egalat un record vechi de 91 de ani. Ultima victorie a lui Tottenham în Premier League a fost în 28 decembrie 2025, la un meci cu Crystal Palace.

🚨🚨| Tottenham have gone 13 league games WITHOUT a win for the first time in 91 years. 🤯

