Dennis Man i-a cucerit pe fanii lui PSV! Mesajul publicat după ultimul meci al sezonului: „Este ceva ce nu voi uita niciodată”

Transferat în vara anului 2025 în schimbul a 9,1 milioane de euro, Dennis Man a avut parte de un sezon fantastic alături de PSV Eindhoven. Fotbalistul român a cucerit titlul de campion în Eredivisie și a înregistrat cifre impresionante în Olanda.
La câteva ore după ultimul meci al sezonului, în care a marcat și a dat și o pasă de gol, jucătorul de 27 de ani a avut un mesaj pentru suporterii echipei.
Dennis Man, declarație de dragoste pentru PSV
Cu 11 goluri și 7 pase decisive în primul său sezon în tricoul celor de la PSV Eindhoven, Dennis Man a ieșit campion al Olandei alături de gruparea antrenată de Peter Bosz.
După ultimul meci al sezonului, cel în care a marcat și a dat și o pasă de gol, Man a avut un mesaj superb pentru suporterii echipei din Eredivisie.
„Primul meu sezon la Eindhoven va fi mereu unul special. A fost un an plin de muncă asiduă, sacrificii, momente de neuitat și lecții importante, și sunt recunoscător că am reușit să terminăm sezonul bine, în cel mai bun mod posibil: campioni.
Vreau să mulțumesc clubului, coechipierilor mei, staff-ului și tuturor suporterilor pentru sprijinul incredibil pe parcursul acestei călătorii. Încă din prima zi, m-am simțit binevenit ca o familie, iar energia voastră m-a împins să dau totul în fiecare meci.
Câștigarea primului meu campionat în primul meu sezon aici este ceva ce nu voi uita niciodată. Sunt cu adevărat recunoscător pentru fiecare moment și mândru să fac parte din această echipă uimitoare.
Mulțumesc, Eindhoven, pentru un sezon de neuitat. Aștept cu nerăbdare să creăm împreună și mai multe momente speciale”, a scris Dennis Man.
