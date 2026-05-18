Home | Tenis | “Sorana ar trebui să se retragă sau să mai continue?” Răspunsul tranşant al Simonei Halep!

“Sorana ar trebui să se retragă sau să mai continue?” Răspunsul tranşant al Simonei Halep!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 16:43

Comentarii
Sorana ar trebui să se retragă sau să mai continue? Răspunsul tranşant al Simonei Halep!

Sorana Cîrstea şi Simona Halep se îmbrăţişează, la Transilvania Open / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Simona Halep (34 de ani) a fost întrebată dacă Sorana Cîrstea (36 de ani) ar trebui să se retragă, în condiţiile în care “Sori” a ajuns pe cel mai bun loc pe care l-a ocupat vreodată în clasamentul WTA, 18!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea vine după un turneu excelent la Roma, acolo unde a ajuns până în faza semifinalelor, de unde a fost eliminată de Coco Gauff. La turneul de 1.000 de puncte de la Roma, Sorana Cîrstea a învins-o pe liderul WTA, Aryna Sabalenka.

Simona Halep nu s-a pronunţat dacă Sorana Cîrstea ar trebui să continue în tenis şi după acest an: “E o întrebare pentru ea”

“(n.r: Sorana e locul 18, pentru prima oară în carieră. Crezi că ar trebui să se retragă sau să mai continue?) E o întrebare care nu e pentru mine, e pentru ea. (n.r: După cum joacă acum) Cu siguranţă ştie ce are de făcut, pentru viaţa ei. Cu siguranţă va lua decizia pe care o vrea”, a declarat Simona Halep.

Sorana Cîrstea promisese că se va gândi dacă va renunţa la decizia ei de a se retrage din tenis la finalul anului în cazul în care ar fi câştigat la Roma. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă forma ei este excepţională, dovadă şi faptul că a ajuns pe cea mai bună poziţie WTA din carieră. Anterior Sorana Cîrstea a mai fost pe locul 21 mondial.

Sorana Cîrstea spunea că ultimul ei mare obiectiv în cariera de jucătoare de tenis era să intre în Top 20. Obiectivul a fost acum atins.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Observator
Ipotezele în cazul tragediei din Sectorul 2, unde o adolescentă a căzut de pe un bloc. Fata îşi pierduse mama
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”
18:31

U Cluj a pregătit primul transfer pentru Europa League! Fotbalistul este în cel mai bun moment al carierei
18:27

Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt
18:26

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei. Cursa e duminică (23:00, Antena 1 și AntenaPLAY)
18:25

Clauza de reziliere pe care Raul Opruţ o are în noul contract cu Dinamo. Suma surprinzătoare agreată
18:15

Vestea așteptată de toții fanii PSG! Ce se întâmplă cu Ousmane Dembele, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Paris FC
17:56

FotoZiua în care Germania a încercat să nu umilească Brazilia în semifinala Mondialului, dar tot a câștigat cu 7-1
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 4 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român