“Sorana ar trebui să se retragă sau să mai continue?” Răspunsul tranşant al Simonei Halep!

Simona Halep (34 de ani) a fost întrebată dacă Sorana Cîrstea (36 de ani) ar trebui să se retragă, în condiţiile în care “Sori” a ajuns pe cel mai bun loc pe care l-a ocupat vreodată în clasamentul WTA, 18!

Sorana Cîrstea vine după un turneu excelent la Roma, acolo unde a ajuns până în faza semifinalelor, de unde a fost eliminată de Coco Gauff. La turneul de 1.000 de puncte de la Roma, Sorana Cîrstea a învins-o pe liderul WTA, Aryna Sabalenka.

Simona Halep nu s-a pronunţat dacă Sorana Cîrstea ar trebui să continue în tenis şi după acest an: “E o întrebare pentru ea”

“(n.r: Sorana e locul 18, pentru prima oară în carieră. Crezi că ar trebui să se retragă sau să mai continue?) E o întrebare care nu e pentru mine, e pentru ea. (n.r: După cum joacă acum) Cu siguranţă ştie ce are de făcut, pentru viaţa ei. Cu siguranţă va lua decizia pe care o vrea”, a declarat Simona Halep.

Sorana Cîrstea promisese că se va gândi dacă va renunţa la decizia ei de a se retrage din tenis la finalul anului în cazul în care ar fi câştigat la Roma. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă forma ei este excepţională, dovadă şi faptul că a ajuns pe cea mai bună poziţie WTA din carieră. Anterior Sorana Cîrstea a mai fost pe locul 21 mondial.

Sorana Cîrstea spunea că ultimul ei mare obiectiv în cariera de jucătoare de tenis era să intre în Top 20. Obiectivul a fost acum atins.