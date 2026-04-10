Răzvan Lucescu nu şi-a putut stăpâni emoţiile în timpul discursului din Biserică: “A fost impresionant”

Alex Masgras Publicat: 10 aprilie 2026, 13:21

Lumea fotbalului îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Vineri, înainte ca sicriul cu trupul neînsufleţit al lui “Il Luce” să ajungă la Cimitirul Bellu, acolo unde a fost înmormântat, slujba a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul slujbei, Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, a luat cuvântul în Biserică şi a ţinut un discurs emoţionant. Nu a fost singurul. George Copos, fostul patron de la Rapid, dar şi Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, au vorbit şi ei în Biserică.

Marius Niculae, despre discursul lui Răzvan Lucescu, la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “A spus că speră ca tatăl lui să fie mulţumit de ceea ce a realizat”

Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, a dezvăluit că momentul discursului lui Răzvan Lucescu a fost impresionant:

“A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a declarat Marius Niculae, potrivit digisport.ro.

Pe lângă discursurile celor menţionaţi mai sus, Marius Niculae a dezvăluit că a venit şi un mesaj din partea Preafericitului Daniel:

Reclamă
Reclamă

“A venit un mesaj și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că [Mircea Lucescu] a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”, a mai spus Marius Niculae.

Reclamă
