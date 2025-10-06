Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur - Antena Sport

Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) a confirmat că mijlocaşul Rodri Hernandez nu va participa la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Georgiei şi Bulgariei, din cauza unei probleme musculare pe care a suferit-o în timp ce juca pentru echipa sa de club, Manchester City.

Rodri, câştigătorul Balonului de Aur în 2024, s-a accidentat duminică, după 20 de minute de la startul meciului câştigat de Manchester City în faţa formaţiei Brentford (scor 1-0), când a suferit o leziune la ischiogambierul drept.

Rodri, OUT de la naţională

Jucătorul “cetăţenilor”, unul dintre căpitanii naţionalei a Spaniei, a confirmat pentru EFE imediat după meci că nu va putea călători la Madrid pentru a se alătura lotului selecţionatei ţării sale, care se va reuni luni după-amiază.

Federaţia de la Madrid a confirmat că Rodri nu se va deplasa la Ciudad del Futbol pentru a fi examinat de medicii echipei naţionale, “în urma testelor medicale trimise de clubul său către serviciile medicale ale RFEF şi după ce a fost înlocuit duminică în meciul dintre Brentford şi Manchester City”.

Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, are deja doi jucători indisponibili din lotul iniţial pentru meciul împotriva Georgiei (11 octombrie, la Elche) şi Bulgariei (14 octombrie, la Valladolid). El l-a convocat duminică seara pe atacantul Borja Iglesias, colegul lui Ionuţ Radu la Celta Vigo, în locul lui Lamine Yamal de la FC Barcelona, confruntat la rândul său cu o problemă medicală.