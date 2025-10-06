Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur - Antena Sport

Home | Fotbal | Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur

Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur

Publicat: 6 octombrie 2025, 13:30

Comentarii
Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur

Rodri, accidentat în Brentford - Manchester City/ Profimedia

Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) a confirmat că mijlocaşul Rodri Hernandez nu va participa la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2026 împotriva Georgiei şi Bulgariei, din cauza unei probleme musculare pe care a suferit-o în timp ce juca pentru echipa sa de club, Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rodri, câştigătorul Balonului de Aur în 2024, s-a accidentat duminică, după 20 de minute de la startul meciului câştigat de Manchester City în faţa formaţiei Brentford (scor 1-0), când a suferit o leziune la ischiogambierul drept.

Rodri, OUT de la naţională

Jucătorul “cetăţenilor”, unul dintre căpitanii naţionalei a Spaniei, a confirmat pentru EFE imediat după meci că nu va putea călători la Madrid pentru a se alătura lotului selecţionatei ţării sale, care se va reuni luni după-amiază.

Federaţia de la Madrid a confirmat că Rodri nu se va deplasa la Ciudad del Futbol pentru a fi examinat de medicii echipei naţionale, “în urma testelor medicale trimise de clubul său către serviciile medicale ale RFEF şi după ce a fost înlocuit duminică în meciul dintre Brentford şi Manchester City”.

Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, are deja doi jucători indisponibili din lotul iniţial pentru meciul împotriva Georgiei (11 octombrie, la Elche) şi Bulgariei (14 octombrie, la Valladolid). El l-a convocat duminică seara pe atacantul Borja Iglesias, colegul lui Ionuţ Radu la Celta Vigo, în locul lui Lamine Yamal de la FC Barcelona, confruntat la rândul său cu o problemă medicală.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
14:29
Adrian Mutu a lăudat un jucător de la FCSB după victoria cu Universitatea Craiova: “Are un caracter bun”
13:41
EXCLUSIVIanis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”
13:39
Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: “Stânjenitoare…”
13:37
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova: “Penibilitate”
13:21
Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: “Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură”
13:09
“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”