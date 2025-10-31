România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei - Antena Sport

Închide meniul
România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei

Home | Fotbal | România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei

România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 11:08

România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei

Suporterii naționalei României / Sport Pictures

România nu se află deloc într-o poziție care îi face cinste într-un clasament UEFA, mai exact cel al fair-play-ului pentru sezonul 2024/25. Potrivit ierarhiei forului european, țara noastră ocupă poziția cu numărul 40 dintr-un total de 50 de state analizate.

UEFA a analizat comportamentul fanilor de la echipele naționale, dar și de la cele de club, iar în urma punctajelor acordate România are un scor de 7836, dintr-un total de 103 meciuri disputate în competițiile europene. Drept comparație, Insulele Feroe, prima clasată, are un scor de 9136 din 62 de meciuri.

Cum se acordă punctele în clasamentul în care România e pe 40

Modul în care forul european acordă penalizări se bazează atât pe modul în care se comportă jucătorii în teren, cât și pe atitudinea ultrașilor. Cele cinci criterii luate în considerare de UEFA în realizarea clasamentului sunt următoarele:

  • cartonașe roșii și galbene;
  • respectul față de adversari;
  • respectul față de arbitri;
  • comportamentul oficialilor echipelor;
  • comportamentul spectatorilor.

Spre exemplu, puncte în plus se acordă pentru gesturi precum ajutorarea unui adversar sau informarea arbitrilor că au luat o decizie greșită. Pe de altă parte, punctele negative se acordă pentru tertipuri precum simulări, trageri de timp, dar și pentru provocarea unor accidentări sau conflicte.

Sub România în clasamentul pentru fair-play se regăsesc țări precum Kosovo, Portugalia, Muntenegru, iar ultimul loc, al 50-lea, are numele Albaniei pe el. În partea de sus, sub Insulele Feroe se regăsesc Republica Moldova, Kazahstan, Lituania sau Luxemburg.

Primele trei țări din clasament primesc 50.000 de euro de la UEFA drept recompensă.

