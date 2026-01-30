România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA - Antena Sport

Fără echipă rămasă în competiții, România nu mai poate urca.

România a obținut cu două puncte mai puțin în acest sezon (5.750 puncte), față de sezonul precedent.

FCSB este singura echipă românească din Top 100. Ocupă locul 81, cu 25.500 de puncte.

După finalul fazei grupei din Europa League, UEFA a actualizat vineri clasamentul coeficienților. România rămâne pe locul 23, cu 25.250 de puncte.

România a rămas pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA la finalul participării echipelor românești în cupele europene. FCSB a încheiat pe locul 27 în UEFA Europa League, după remiza cu Fenerbahce, de joi seară, și a fost eliminată din competiție.

În schimb, este urmată de patru țări care au câte o formație încă în competiții: Serbia (care se află la egalitate de puncte), Ucraina, Azerbaidjan și Slovenia.

În fruntea ierarhiei se află Anglia, cu avantaj de peste 14 puncte față de a doua clasată, Italia.

Anglia are 9 cluburi în competițiile europene, niciuna eliminată. Spania completează podiumul.