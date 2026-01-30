Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA - Antena Sport

Home | Fotbal | România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA

România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 12:01

Comentarii
România, locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA

Imagine din meciul FCSB - Fenerbahce / Sport Pictures

România a rămas pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA la finalul participării echipelor românești în cupele europene. FCSB a încheiat pe locul 27 în UEFA Europa League, după remiza cu Fenerbahce, de joi seară, și a fost eliminată din competiție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După finalul fazei grupei din Europa League, UEFA a actualizat vineri clasamentul coeficienților. România rămâne pe locul 23, cu 25.250 de puncte.

FCSB este singura echipă românească din Top 100. Ocupă locul 81, cu 25.500 de puncte.

România a obținut cu două puncte mai puțin în acest sezon (5.750 puncte), față de sezonul precedent.

Fără echipă rămasă în competiții, România nu mai poate urca.

Reclamă
Reclamă

În schimb, este urmată de patru țări care au câte o formație încă în competiții: Serbia (care se află la egalitate de puncte), Ucraina, Azerbaidjan și Slovenia.

În fruntea ierarhiei se află Anglia, cu avantaj de peste 14 puncte față de a doua clasată, Italia.

Anglia are 9 cluburi în competițiile europene, niciuna eliminată. Spania completează podiumul.

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Reclamă

La nivel de cluburi, FCSB ocupă locul 81, cu 25.500 puncte, a doua clasată din România fiind CFR Cluj, locul 106, cu 17.500 puncte.

În cadrul actualului sezon, FCSB ocupă locul 87. În Top 100 se mai află din România și Universitatea Craiova. Liderul din Superligă se regăsește pe locul 90.

Real Madrid ocupă prima poziție, cu 137.500 puncte.

Bayern Munchen (135.500 puncte) și Inter Milano (127.000 puncte), echipă pregătită de românul Cristian Chivu, completează podiumul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Observator
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”
Fanatik.ro
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”
13:56
“Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României”. “Regele”, aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu
13:00
Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
12:55
VideoJurnal Antena Sport | Campioană şi la volan
12:51
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
12:36
Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc “o perioadă de 4-6 săptămâni”. Operaţi de urgenţă
11:37
Alcaraz îl bate pe Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian: “Sunt foarte mândru”
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 3 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 4 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”