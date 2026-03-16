Boss-ul echipei Mercedes, Toto Wolff este încrezător că piloţii săi George Russell şi Kimi Antonelli, care au câştigat primele două curse din acest sezon de Formula 1, nu vor experimenta relaţia toxică a predecesorilor lor Lewis Hamilton şi Nico Rosberg, scrie dpa.
Victoria de debut a italianului Antonelli la Marele Premiu al Chinei de duminică a venit la o săptămână după ce Russell a s-a impus în cursa de deschidere a sezonului din Australia.
Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes
Russell are un avantaj de patru puncte faţă de Antonelli în fruntea clasamentului piloţilor, în timp ce la constructori echipa germană conduce detaşat.
Relaţia lui Hamilton cu Rosberg s-a deteriorat în cei trei ani în care au luptat pentru titlu, ducând la o atmosferă tensionată în cadrul lui Mercedes. Cu toate acestea, directorul echipei, Wolff, consideră că dinamica dintre Russell, 28 de ani, şi Antonelli, 19 ani – ambii promovând prin academia Mercedes – va rămâne armonioasă.
“Relaţia dintre Lewis şi Nico a fost complet diferită, a spus Wolff după cursa din Shanghai. Nico şi Lewis se cunoşteau din primele zile de karting, fiind prieteni, dar având şi această luptă socială care era mereu înrădăcinată în ei.
A fost o prietenie care apoi s-a transformat în rivalitate, iar apoi animozitate. Erau doi piloţi diferiţi. Dar, după cum am spus, trebuie să apreciezi faptul că piloţii sunt aici pentru a câştiga curse şi campionate, iar în momentul în care simţi asta, evident că atunci coatele ies la suprafaţă. Este ceva ce echipa trebuie să gestioneze.
Dar atât Kimi, cât şi George au crescut în academia noastră şi am fost responsabili pentru traiectorie încă de la cursele monopost. Aşadar, simt în acest moment – şi poate că îmi voi muşca limba într-o zi – că ne aflăm într-o situaţie total diferită.”
