Boss-ul echipei Mercedes, Toto Wolff este încrezător că piloţii săi George Russell şi Kimi Antonelli, care au câştigat primele două curse din acest sezon de Formula 1, nu vor experimenta relaţia toxică a predecesorilor lor Lewis Hamilton şi Nico Rosberg, scrie dpa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria de debut a italianului Antonelli la Marele Premiu al Chinei de duminică a venit la o săptămână după ce Russell a s-a impus în cursa de deschidere a sezonului din Australia.

Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes

Russell are un avantaj de patru puncte faţă de Antonelli în fruntea clasamentului piloţilor, în timp ce la constructori echipa germană conduce detaşat.

Relaţia lui Hamilton cu Rosberg s-a deteriorat în cei trei ani în care au luptat pentru titlu, ducând la o atmosferă tensionată în cadrul lui Mercedes. Cu toate acestea, directorul echipei, Wolff, consideră că dinamica dintre Russell, 28 de ani, şi Antonelli, 19 ani – ambii promovând prin academia Mercedes – va rămâne armonioasă.

“Relaţia dintre Lewis şi Nico a fost complet diferită, a spus Wolff după cursa din Shanghai. Nico şi Lewis se cunoşteau din primele zile de karting, fiind prieteni, dar având şi această luptă socială care era mereu înrădăcinată în ei.