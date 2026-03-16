“Fără Lewis, nu exista filmul” F1 a obţinut Oscarul pentru Best Sound

Sebastian Ujica Publicat: 16 martie 2026, 15:40

Filmul F1 a câştigat un singur premiu Oscar din cele 4 nominalizări la gala care a avut loc duminică noapte. Pe lângă categoria Best Sound, unde a câştigat, F1 a mai luptat pentru Best Picture, Visual Effects şi Film Editing.

F1 a avut o distribuţie de excepţie cu Brad Pitt şi Damson Idris, Joseph Kisinski a fost director, iar Jerry Bruckheimer a fost producător.

Lewis Hamilton, implicat total în film

Fostul campion mondial, Lewis Hamilton, a fost şi el producător şi consilier pentru film. A avut şi un cameo în film. Iar Brad Pitt a vorbit despre sprijinul imens primit de la Hamilton care l-a ajutat să intre în rolul lui Sonny Hayes.

“Cunoştinţele lui Lewis au fost de un imens ajutor. Ne-a ţinut pe linia de plutire. <<Nu, asta nu va funcţiona>> ne spunea, până şi în ceea ce priveşte sunetul.

Trebuie să le mulţumesc tuturor din Formula 1. Echipele au fost atât de generoase cu noi, atât de primitoare, şi au reprezentat o parte importantă din film. Piloţii, F1 şi-au deschis uşile pentru noi” a povestit Brad Pitt.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Observator
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
Fanatik.ro
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
19:15

CSM București – Gloria Bistrița 18-21. Victorie uriașă pentru fetele antrenate de Carlos Viver în lupta la titlu
19:02

Totul pentru calificare. Federaţia din Turcia schimbă calendarul înaintea duelului cu România
18:55

U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele de start
18:50

“Incalificabil! Va fi sancționat”. Andrei Nicolescu, decizie radicală luată în privința unui angajat al clubului
18:42

Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro
18:11

Joan Laporta s-a decis! Prima mutare pregătită după ce a câștigat un nou mandat de președinte al Barcelonei
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 4 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”