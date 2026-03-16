“Fără Lewis, nu exista filmul” F1 a obţinut Oscarul pentru Best Sound

Filmul F1 a câştigat un singur premiu Oscar din cele 4 nominalizări la gala care a avut loc duminică noapte. Pe lângă categoria Best Sound, unde a câştigat, F1 a mai luptat pentru Best Picture, Visual Effects şi Film Editing.

F1 a avut o distribuţie de excepţie cu Brad Pitt şi Damson Idris, Joseph Kisinski a fost director, iar Jerry Bruckheimer a fost producător.

Congratulations to the @F1Movie team for winning an Academy Award for Best Sound at the Oscars!#F1 #Oscars pic.twitter.com/DZ1fhMLPre

— Formula 1 (@F1) March 16, 2026

Lewis Hamilton, implicat total în film

Fostul campion mondial, Lewis Hamilton, a fost şi el producător şi consilier pentru film. A avut şi un cameo în film. Iar Brad Pitt a vorbit despre sprijinul imens primit de la Hamilton care l-a ajutat să intre în rolul lui Sonny Hayes.

“Cunoştinţele lui Lewis au fost de un imens ajutor. Ne-a ţinut pe linia de plutire. <<Nu, asta nu va funcţiona>> ne spunea, până şi în ceea ce priveşte sunetul.

Trebuie să le mulţumesc tuturor din Formula 1. Echipele au fost atât de generoase cu noi, atât de primitoare, şi au reprezentat o parte importantă din film. Piloţii, F1 şi-au deschis uşile pentru noi” a povestit Brad Pitt.