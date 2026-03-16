Decizia luată de Pep Guardiola la Manchester City, înaintea returului “de foc” cu Real Madrid

Manchester City nu se va antrena luni, cu o zi înaintea meciului retur cu Real Madrid, contând pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, după ce antrenorul Pep Guardiola a decis să le acorde o zi liberă jucătorilor săi, informează EFE.

Atacantul Erling Haaland şi colegii săi aveau programată o sesiune de pregătire pentru luni după-amiază, la centrul sportiv al “cetăţenilor”, însă Guardiola a decis să le acorde o zi liberă înaintea duelului cu madrilenii, în care vor încerca să întoarcă rezultatul din meciul tur (0-3 pentru Real, pe Bernabeu).

Nu este prima dată când Guardiola procedează în acest mod înaintea unnui meci din Liga Campionilor; tehnicianul spaniol procedând la fel şi înaintea partidei cu Borussia Dortmund, în luna noiembrie.

Explicaţia ar putea fi că Guardiola vrea să le ofere jucătorilor săi mai mult timp de odihnă, în condiţiile în care aceştia sunt nevoiţi să dispute trei meciuri cruciale pe parcursul unei singure săptămâni: două în Premier League, unde City se află în lupta pentru titlu, şi cel cu Real Madrid din Liga Campionilor.

Real Madrid s-a impus cu 3-0 în meciul tur cu Manchester City graţie unui hat-trick reuşit de uruguayanul Fede Valverde. Madrilenii au beneficiat şi de um penalty, ratat însă de brazilianul Vinicius Junior.