Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”

România se pregătește pentru barajul cu Turcia, care va avea loc pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca pentru un loc la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare.

Turcia pornește ca favorită în fața echipei naționale a României și visează să se califice la abia al treilea ei Mondial din istorie. Până acum, turcii au participat la ediția din 1954 și la cea din 2002, ambele prezențe fiind unele spectaculoase, deși din motive diferite.

Preliminariile în care Turcia a pierdut cu 2-4 la general, dar n-a contat

Pentru calificarea la Mondialul din 1954, desfășurat în Elveția, Turcia a jucat în grupa 6 a preliminariilor europene. „Grupa” e mult spus, totuși, pentru că naționala Semilunei a avut un singur adversar, pe Spania, mare favorită la calificare.

Sistemul era simplu, dar ciudat: o „dublă” în două manșe, în care însă nu conta rezultatul la general. Spania a câștigat acasă, la Madrid, cu un categoric 4-1, pe 6 martie 1954. Opt zile mai târziu, Turcia i-a învins pe spanioli, la Istanbul, doar cu 1-0, dar a fost îndeajuns pentru a forța un play-off decisiv, pentru că regulamentul FIFA nu prevedea, ca acum, calcularea unui scor general.

Turcia, calificată la Mondialul din 1954 după o tragere la sorți ad-hoc

Meciul cu calificarea pe masă s-a jucat pe teren neutru, la Roma, în fața a 60.000 de spectatori. Spaniolii au deschis scorul repede, dar turcii au întors rezultatul și au condus cu 2-1 până în minutul 78. Escudero a egalat pentru Spania, iar meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2.