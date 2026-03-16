Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”

România se pregătește pentru barajul cu Turcia, care va avea loc pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca pentru un loc la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare.
Turcia pornește ca favorită în fața echipei naționale a României și visează să se califice la abia al treilea ei Mondial din istorie. Până acum, turcii au participat la ediția din 1954 și la cea din 2002, ambele prezențe fiind unele spectaculoase, deși din motive diferite.
Preliminariile în care Turcia a pierdut cu 2-4 la general, dar n-a contat
Pentru calificarea la Mondialul din 1954, desfășurat în Elveția, Turcia a jucat în grupa 6 a preliminariilor europene. „Grupa” e mult spus, totuși, pentru că naționala Semilunei a avut un singur adversar, pe Spania, mare favorită la calificare.
Sistemul era simplu, dar ciudat: o „dublă” în două manșe, în care însă nu conta rezultatul la general. Spania a câștigat acasă, la Madrid, cu un categoric 4-1, pe 6 martie 1954. Opt zile mai târziu, Turcia i-a învins pe spanioli, la Istanbul, doar cu 1-0, dar a fost îndeajuns pentru a forța un play-off decisiv, pentru că regulamentul FIFA nu prevedea, ca acum, calcularea unui scor general.
Turcia, calificată la Mondialul din 1954 după o tragere la sorți ad-hoc
Meciul cu calificarea pe masă s-a jucat pe teren neutru, la Roma, în fața a 60.000 de spectatori. Spaniolii au deschis scorul repede, dar turcii au întors rezultatul și au condus cu 2-1 până în minutul 78. Escudero a egalat pentru Spania, iar meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2.
Pe atunci, nu existau loviturile de departajare, care au fost introduse abia în 1970. Soluția găsită de FIFA? O tragere la sorți ad-hoc! Un băiat de 14 ani, pe nume Luigi Franco Gemma, fiul unui angajat de la stadionul Olimpico, a fost legat la ochi și pus să extragă, dintr-un bol, hârtiuța cu numele echipei norocoase. A ales Turcia și așa s-a scris povestea uneia dintre cele mai suprarealiste calificări la un Campionat Mondial.
● La Mondialul din Elveția, Turcia a pierdut cu Germania de Vest (1-4), a învins Coreea de Sud (7-0), după care a fost din nou învinsă de Germania de Vest (2-7) și a părăsit competiția din faza grupelor.
Turcia, din nou la Mondial în 2002: cum a ieșit din grupă
Turcia a revenit la o Cupă Mondială 48 de ani mai târziu. Antrenată de Şenol Güneş și cu un lot din care făceau parte staruri precum Hakan Şükür, Ümit Davala, Okan Buruk sau Emre Belözoğlu, Turcia a reușit un turneu istoric.
În grupa C, formația lui Guneş a pornit cu un eșec la limită în fața Braziliei (1-2), a remizat apoi cu Costa Rica (1-1) și a încheiat cu o victorie clară în fața Chinei (3-0), care i-a asigurat calificarea în optimile de finală.
Locul trei la Mondialul din 2002
Odată trecută de faza grupelor, Turcia a „explodat”. În optimi, a eliminat una dintre gazdele turneului, Japonia, datorită unui gol marcat de Ümit Davala. În sferturi, turcii au trimis acasă marea revelație a turneului, Senegal, după o nouă victorie scurtă, cu 1-0. De această dată, succesul a venit cu un gol de aur înscris de İlhan Mansız, în minutul patru al prelungirilor.
Intersectată iar cu Brazilia, de această dată în semifinale, Turcia a fost aproape de marea finală. Sud-americanii s-au impus cu greu, 1-0, printr-un gol reușit de Fenomenul Ronaldo în minutul 49. Viitoarea adversară a României a încheiat Mondialul cu fruntea sus, după ce în finala mică a învins cealaltă gazdă a turneului, Coreea de Sud, cu 3-2.
● Hakan Şukur a reușit, în meciul cu Coreea de Sud, cel mai rapid gol din istoria Campionatelor Mondiale: a marcat după 10,8 secunde.
