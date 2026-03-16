Cel mai tânăr debutant din istoria Premier League, comparat cu Lionel Messi: „Un adevărat talent”

Daniel Işvanca Publicat: 16 martie 2026, 16:15

Max Dowman în Arsenal - Everton / Profimedia

Arsenal a făcut în weekend un pas important către câștigarea titlului în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Everton.

Tot în acest meci s-a consemnat și debutului puștiului Max Dowman, care a devenit cel mai tânăr jucător care evoluează într-un joc pe prima scenă a fotbalului britanic.

Max Dowman, comparat cu Lionel Messi

Max Dowman a bătut toate recordurile din istoria fotbalului britanic, devenind cel mai tânăr debutant din Premier League, la vârsta de 16 ani și 73 de zile.

Nu doar că a intrat în partida cu Everton, dar puștiul-minune a și marcat pe final, după o cursă nebună pe care a finalizat-o cu șut în fața porții goale. Wayne Rooney și John Terry nu s-au ferit de cuvinte și l-au comparat pe acesta cu Lionel Messi.

„Lăsați-l să se bucure și să se afirme. Mikel Arteta și unii dintre jucătorii experimentați din lotul lui Arsenal nu-i vor permite să-și ia avânt, dar cred că ar trebui să se bucure de moment. Când avem un tânăr ca el, care debutează la 16 ani, este evident că are multe calități și putem spera că își va atinge potențialul”, a declarat Wayne Rooney, într-o intervenție pe YouTube.

„Max Dowman, ce jucător! 16 ani, aproape 17, absolut incredibil. L-am văzut jucând împotriva lui Chelsea acum un an și nu am văzut pe nimeni să treacă pe lângă oameni așa cum o face acest om, în afară de Messi. Aceasta este o comparație foarte, foarte mare, dar acest om este un adevărat talent și va juca un rol important în viitorul lui Arsenal, dar și în cel al Angliei”, a completat și John Terry.

