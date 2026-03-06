Anunţul făcut de Cosmin Olăroiu după ce le-a oferit cazare şi masă elevilor români blocaţi în Dubai - Antena Sport

10 elevi şi 4 profesori de la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava au rămas blocaţi în Dubai, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Cosmin Olăroiu a avut grijă ca acestora să nu le lipsească nimic până la revenirea în România.
Între timp, ei au ajuns în Oman, de unde un avion îi va aduce în România în cursul zilei de vineri. Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite susţine că fiul său a văzut la televizor ştirea legată de puştani şi Oli nu a stat pe gânduri, sărindu-le în ajutor.
Olăroiu, care a preferat să rămână în acea zonă, susţine că uşor uşor lucrurile revin la normal.
Anunţul făcut de Cosmin Olăroiu după ce le-a oferit cazare şi masă elevilor români blocaţi în Dubai
“Băiatul meu mi-a spus. Văzuse la știri că un grup de elevi a avut probleme. Am luat legătura cu domnul consul, știa de acel grup, și am mers împreună cu el la ei și am rezolvat ce era de rezolvat. Mă bucur că sunt bine.
Sunt niște copii, totuși, într-o țară străină. Familiile sunt în România, urmăresc la știri, nu știu ce se întâmplă, vă dați seama ce emoții, ce stare proastă poți să ai. În ultimul timp situația e OK. Este liniște și cred că ușor-ușor se reia cursul normal al vieții”, a spus Olăroiu, citat de TVR.
Cosmin Olăroiu, gest uriaş pentru 10 elevi şi 4 profesori
10 elevi şi 4 profesori din Suceava, de la Colegiul Naţional “Petru Rareş”, nu s-au mai putut întoarce în România şi au rămas la 5.000 de kilometri distanţă de casă după ce războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit în timp ce ei se aflau în excursie.
“În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.
- Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani
- Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
- Titi Aur a văzut imaginile cu accidentul în care a fost implicat Kader Keita şi a tras concluziile
- Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
- Gabriel Batistuta s-a reprofilat! Afacerea cu care are un succes uriaş atacantul “răpus” de România în 1994