Anunţul făcut de Cosmin Olăroiu după ce le-a oferit cazare şi masă elevilor români blocaţi în Dubai - Antena Sport

10 elevi şi 4 profesori de la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava au rămas blocaţi în Dubai, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Cosmin Olăroiu a avut grijă ca acestora să nu le lipsească nimic până la revenirea în România.

Între timp, ei au ajuns în Oman, de unde un avion îi va aduce în România în cursul zilei de vineri. Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite susţine că fiul său a văzut la televizor ştirea legată de puştani şi Oli nu a stat pe gânduri, sărindu-le în ajutor.

Olăroiu, care a preferat să rămână în acea zonă, susţine că uşor uşor lucrurile revin la normal.

Anunţul făcut de Cosmin Olăroiu după ce le-a oferit cazare şi masă elevilor români blocaţi în Dubai

“Băiatul meu mi-a spus. Văzuse la știri că un grup de elevi a avut probleme. Am luat legătura cu domnul consul, știa de acel grup, și am mers împreună cu el la ei și am rezolvat ce era de rezolvat. Mă bucur că sunt bine.

Sunt niște copii, totuși, într-o țară străină. Familiile sunt în România, urmăresc la știri, nu știu ce se întâmplă, vă dați seama ce emoții, ce stare proastă poți să ai. În ultimul timp situația e OK. Este liniște și cred că ușor-ușor se reia cursul normal al vieții”, a spus Olăroiu, citat de TVR.