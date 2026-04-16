Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!”

Dan Roșu Publicat: 16 aprilie 2026, 12:31

Alfred Simonis

Alfred Simonis (41 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, susţine că există deja un plan pe termen lung pentru ca Poli Timişoara, echipă aflată acum pe primul loc din grupa 4 din Liga 3.

Simonis ne aduce aminte că Poli este una dintre echipele de tradiţie şi acesta speră că, ajutată de autorităţile locale, gruparea viola va reveni în Liga 1.

Poli Timişoara, plan de promovare în Liga 1

”Eu nu pot accepta că sunt orașe în țara asta care sunt cât un cartier din Timișoara și au echipă în Liga 1. N-o să ne batem la titlu din bani publici, n-o să plătim salarii de sute de mii de euro din bani publici, dar vom duce echipa în Liga 1.

Știți cum sunt suporterii? În primul an sunt foarte bucuroși că promovăm. În al doilea an, dacă promovăm (n.r. în Liga 1) sunt foarte bucuroși, dacă nu, un an mai au răbdare.

În al doilea an (n.r. de Liga 2) dacă nu promovăm, al treilea va reprezenta o problemă. Dacă promovăm din primul an sunt mulțumiți că am promovat, dar apoi în al doilea an de Liga 1, dacă suntem la retrogradare încep să ne înjure. Deci nu e o chestiune care să aducă neapărat voturi”, a spus Alfred Simons, în podcastul “Buletin de Timişoara”.

Poli Timişoara e pe prim poziţie în grupa din Liga 3, la cinci puncte distanţă de principala urmăritoare, Sănătatea Cluj. Dacă va termina pe primul loc, Timişoara va promova direct. Locul secund va disputa un baraj pentru promovare.

