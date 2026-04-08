Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: “Alături de familia îndurerată”

Serie A a postat un mesaj în limba română, pe paginile oficiale, după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a decedat la vârsta dde 80 de ani, confruntându-se cu grave probleme la inimă.

Italienii şi-au exprimat regretul faţă de trecerea în nefiinţă a lui Mircea Lucescu. “Il Luce” s-a stins la Spitalul Universitar, unde se afla internat de aproape două săptămâni.

“Lega Calcio Serie A își exprimă cele mai sincere regrete și condoleanțe la trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și este alaturi de familia îndurerată în aceste momente grele”, este mesajul postat de Serie A, în limba română, pe pagina oficială de Facebook.

Prima echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o în Serie A a fost Pisa, între 1990 şi 1991. La câteva luni de la plecarea de la Pisa, “Il Luce” a preluat-o pe Brescia, pe care a reuşit să o promoveze din Serie B, în 1992. În 1996, fostul selecţioner a pregătit-o pe Reggiana pentru câteva luni.

În 1999, la scurt timp după plecarea de la Rapid, Mircea Lucescu a preluat-o pe Inter. 17 partide a bifat “Il Luce” pe banca nerazzurrilor, în toate competiţiile.