Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: “Alături de familia îndurerată”

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 15:46

Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: Alături de familia îndurerată

Serie A a postat un mesaj în limba română, pe paginile oficiale, după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner a decedat la vârsta dde 80 de ani, confruntându-se cu grave probleme la inimă.

Italienii şi-au exprimat regretul faţă de trecerea în nefiinţă a lui Mircea Lucescu. “Il Luce” s-a stins la Spitalul Universitar, unde se afla internat de aproape două săptămâni.

Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu

“Lega Calcio Serie A își exprimă cele mai sincere regrete și condoleanțe la trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și este alaturi de familia îndurerată în aceste momente grele”, este mesajul postat de Serie A, în limba română, pe pagina oficială de Facebook.

Prima echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o în Serie A a fost Pisa, între 1990 şi 1991. La câteva luni de la plecarea de la Pisa, “Il Luce” a preluat-o pe Brescia, pe care a reuşit să o promoveze din Serie B, în 1992. În 1996, fostul selecţioner a pregătit-o pe Reggiana pentru câteva luni.

În 1999, la scurt timp după plecarea de la Rapid, Mircea Lucescu a preluat-o pe Inter. 17 partide a bifat “Il Luce” pe banca nerazzurrilor, în toate competiţiile.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar. Legendarul antrenor va fi înhumat vineri, sub măsuri stricte de securitate şi protocol.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 17:00, până la ora 21:00.

Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare.

Comentarii


