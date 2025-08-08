Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven - Antena Sport

Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven este foarte aproape de a se realiza. Presa olandeză a anunţat că Dennis Man s-a înţeles cu PSV Eindhoven, după ce gruparea olandeză ajunsese la un acord cu Parma.

Parma va încasa 9 milioane de euro în schimbul transferului lui Dennis Man. “Cruciaţii” solicitaseră 10 milioane de euro, Eindhoven a oferit 8 milioane, iar acordul s-a obţinut pentru 9 milioane de euro.

Acord total pentru transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven!

Publicaţia olandeză Eindhovens Daglab a anunţat că PSV Eindhoven a reuşit să îl convingă pe Dennis Man să semneze cu gruparea antrenată de Peter Bosz.

Dennis Man ar urma să plece în Olanda în acest weekend, unde va face vizita medicală şi va semna contractul.

„PSV și Parma ajunseseră deja la o înțelegere asupra sumei de transfer, astfel încât echipa din Eindhoven poate să facă în scurt timp anunțul celui de-al optulea transfer multimilionar din acest mercato estival”, a scris cotidianul olandez.