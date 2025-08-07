PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește - Antena Sport

Dennis Man pare din ce în ce mai aproape de a semna cu PSV Eindhoven, după ce formația din Olanda și Parma s-au înțeles pentru mutarea românului. În momentul de față, totul stă în mâinile fotbalistului de 26 de ani, el fiind singurul care mai trebuie să își dea acceptul pentru acordul respectiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se iau în calcul două variante pentru care răspunsul concret al lui Man către PSV întârzie să apară.

Echipele s-au înțeles pentru Dennis Man, românul ezită

Deși un jurnalist apropiat de formația de pe Ennio Tardini scria ieri că negocierile au intrat într-un impas, se pare că cele două cluburi implicate în afacerea “Dennis Man” au ajuns la un acord. Parma ar urma să primească 9 milioane de euro în schimbul jucătorului adus în ianuarie 2021 de la FCSB pentru 11 milioane.

Deși acordul dintre echipe părea cel care ține transferul în loc, se pare că în momentul de față Dennis Man este cel care încă nu a confirmat dacă vrea să plece. Jucătorul de 26 de ani ia în considerare două aspecte când vine vorba de reticențele sale, potrivit gsp.ro.

Man ar urma să încaseze un salariu mai mic la PSV decât o face acum la Parma, unde încasează 1,5 milioane de euro pe sezon. Cu toate acestea, dacă românul ar rămâne la formația din Eindhoven până la finalul contractului propus de batavi, respectiv în 2029, ar ajunge să încaseze per total mai mult decât ar face-o la clubul “gialloblu”.