Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește

PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 8:09

Comentarii
PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește

Dennis Man, în timpul unui meci al Parmei / Profimedia

Dennis Man pare din ce în ce mai aproape de a semna cu PSV Eindhoven, după ce formația din Olanda și Parma s-au înțeles pentru mutarea românului. În momentul de față, totul stă în mâinile fotbalistului de 26 de ani, el fiind singurul care mai trebuie să își dea acceptul pentru acordul respectiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se iau în calcul două variante pentru care răspunsul concret al lui Man către PSV întârzie să apară.

Echipele s-au înțeles pentru Dennis Man, românul ezită

Deși un jurnalist apropiat de formația de pe Ennio Tardini scria ieri că negocierile au intrat într-un impas, se pare că cele două cluburi implicate în afacerea “Dennis Man” au ajuns la un acord. Parma ar urma să primească 9 milioane de euro în schimbul jucătorului adus în ianuarie 2021 de la FCSB pentru 11 milioane.

Deși acordul dintre echipe părea cel care ține transferul în loc, se pare că în momentul de față Dennis Man este cel care încă nu a confirmat dacă vrea să plece. Jucătorul de 26 de ani ia în considerare două aspecte când vine vorba de reticențele sale, potrivit gsp.ro.

Man ar urma să încaseze un salariu mai mic la PSV decât o face acum la Parma, unde încasează 1,5 milioane de euro pe sezon. Cu toate acestea, dacă românul ar rămâne la formația din Eindhoven până la finalul contractului propus de batavi, respectiv în 2029, ar ajunge să încaseze per total mai mult decât ar face-o la clubul “gialloblu”.

Reclamă
Reclamă

Pe lângă factorul salarial, celălalt aspect care îl reține pe Man în acest moment este ezitarea pe care o are față de campionatul olandez. Merită menționat însă ce pe lângă posibilitatea de a evolua în Eredivisie, românul ar putea să joace în grupa Ligii Campionilor dacă va semna cu PSV.

În final, decizia rămâne în mâinile lui Man, dat fiind faptul că cele două cluburi au ajuns la un acord.

EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național
Observator
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
0:11
VideoGolul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce!
23:59 6 aug.
VIDEOFeyenoord – Fenerbahce 2-1! Meci cu un final “nebun” în AntenaPLAY! Mourinho, răpus în prelungiri
23:57 6 aug.
VideoSofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce
23:40 6 aug.
Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!”
23:31 6 aug.
VideoJhon Duran a debutat la Fenerbahce!
23:15 6 aug.
“Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 2 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 3 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 4 Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și “imnul golanilor” 5 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 6 Elias Charalambous a anunţat alte două absenţe la FCSB pentru turul cu Drita! Ce a dezvăluit despre Denis Alibec
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă