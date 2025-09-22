Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei

Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei

Publicat: 22 septembrie 2025, 23:10

Comentarii
Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei

Andrea Agnelli, alături de Pavel Nedved / Profimedia Images

Fosta conducere a Juventus Torino, inclusiv fostul preşedinte Andrea Agnelli, dar şi fostul mare jucător Pavel Nedved, a primit luni pedepse cu suspendare de peste un an pentru fiecare acuzat, într-un caz de nereguli financiare între anii 2019 şi 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un tribunal din Roma l-a condamnat pe Andrea Agnelli (49 de ani), a cărui familie controlează clubul Juventus Torino prin intermediul companiei holding „Exor”, la o pedeapsă cu suspendare de un an şi opt luni pentru nereguli financiare între 2019 şi 2021. Acesta demisionase din funcţia de preşedinte al grupării torineze în noiembrie 2022.

Andrea Agnelli şi Pavel Nedved, condamnaţi la închisoare cu suspendare

De asemenea, au fost pronunţate condamnări împotriva fostului jucător Pavel Nedved, fost vicepreşedinte al „Bătrânei Doamne” (un an şi două luni cu suspendare), şi a fostului director sportiv Fabio Paratici (un an şi şase luni cu suspendare). Maurizio Arrivabene, fost CEO al Juve, a fost demis. Clubul Juventus, la rândul său, a fost amendat cu 157.000 de euro.

Aceste hotărâri judecătoreşti rezolvă definitiv aspectul juridic al unui caz care a costat Juventus Torino zece puncte în sezonul 2022-2023 al Serie A. Între 2019 şi 2021, Juventus a amânat plata salariilor anumitor jucători, fără a fi sesizat în mod corespunzător instanţele judecătoreşti, pentru a reduce artificial pierderile din situaţiile financiare anuale în timpul pandemiei de Covid-19.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
23:59
LIVE VIDEOSporting – Moreirense 1-0. Campioana poate urca pe locul 2
23:56
Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!”
23:48
BREAKING NEWSOusmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul
23:44
Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu
23:44
Zeljko Kopic, supărat după Dinamo – Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră”
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 3 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 4 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională 5 Anunţul tranşant al lui Gheorghe Mustaţă după ce s-a vorbit de varianta Marius Şumudică la FCSB! 6 Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca