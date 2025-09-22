Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei - Antena Sport

Fosta conducere a Juventus Torino, inclusiv fostul preşedinte Andrea Agnelli, dar şi fostul mare jucător Pavel Nedved, a primit luni pedepse cu suspendare de peste un an pentru fiecare acuzat, într-un caz de nereguli financiare între anii 2019 şi 2021.

Un tribunal din Roma l-a condamnat pe Andrea Agnelli (49 de ani), a cărui familie controlează clubul Juventus Torino prin intermediul companiei holding „Exor”, la o pedeapsă cu suspendare de un an şi opt luni pentru nereguli financiare între 2019 şi 2021. Acesta demisionase din funcţia de preşedinte al grupării torineze în noiembrie 2022.

Andrea Agnelli şi Pavel Nedved, condamnaţi la închisoare cu suspendare

De asemenea, au fost pronunţate condamnări împotriva fostului jucător Pavel Nedved, fost vicepreşedinte al „Bătrânei Doamne” (un an şi două luni cu suspendare), şi a fostului director sportiv Fabio Paratici (un an şi şase luni cu suspendare). Maurizio Arrivabene, fost CEO al Juve, a fost demis. Clubul Juventus, la rândul său, a fost amendat cu 157.000 de euro.

Aceste hotărâri judecătoreşti rezolvă definitiv aspectul juridic al unui caz care a costat Juventus Torino zece puncte în sezonul 2022-2023 al Serie A. Între 2019 şi 2021, Juventus a amânat plata salariilor anumitor jucători, fără a fi sesizat în mod corespunzător instanţele judecătoreşti, pentru a reduce artificial pierderile din situaţiile financiare anuale în timpul pandemiei de Covid-19.