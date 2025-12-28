Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli - Antena Sport

Napoli nu este încă pregătită să domine autoritar fotbalul italian, a declarat sâmbătă seara antrenorul Antonio Conte, scrie DPA.

Napoli, campioana en-titre din Serie A, a câştigat şi Supercupa Italiei recent, la Riad, dar tehnicianul spune că este realist, iar formaţia sa mai are un drum lung de parcurs până la a putea susţine că este principala echipă din peninsulă.

Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ, după ce Napoli a cucerit și Supercupa Italiei

Întrebat dacă crede că Napoli este gruparea care domină în prezent, Conte a spus: “Absolut nu, aş minţi dacă aş spune asta. Anul trecut am câştigat campionatul cu un lot restrâns, anul acesta am adus mulţi jucători. Dar nu suntem încă pregătiţi să susţinem că noi suntem deasupra tuturor.

Nu suntem pregătiţi, nici măcar pe aproape. În acest sezon, lupta pentru podium va fi foarte grea. Va trebui să fim umili şi să muncim din greu pentru a obţine ceea ce ne-am propus”.