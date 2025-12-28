Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli - Antena Sport

Napoli nu este încă pregătită să domine autoritar fotbalul italian, a declarat sâmbătă seara antrenorul Antonio Conte, scrie DPA.
Napoli, campioana en-titre din Serie A, a câştigat şi Supercupa Italiei recent, la Riad, dar tehnicianul spune că este realist, iar formaţia sa mai are un drum lung de parcurs până la a putea susţine că este principala echipă din peninsulă.
Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ, după ce Napoli a cucerit și Supercupa Italiei
Întrebat dacă crede că Napoli este gruparea care domină în prezent, Conte a spus: “Absolut nu, aş minţi dacă aş spune asta. Anul trecut am câştigat campionatul cu un lot restrâns, anul acesta am adus mulţi jucători. Dar nu suntem încă pregătiţi să susţinem că noi suntem deasupra tuturor.
Nu suntem pregătiţi, nici măcar pe aproape. În acest sezon, lupta pentru podium va fi foarte grea. Va trebui să fim umili şi să muncim din greu pentru a obţine ceea ce ne-am propus”.
𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 👊 powered by @CaffeToraldo
🆚 @USCremonese
🏆 #SerieAEniLive
🏟️ Stadio Giovanni Zini
🕘 15:00 CET
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/7gWv4qHZ7Y
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2025
În prezent, Napoli se află pe locul 4 în Serie A, cu 31 de puncte, la 2 puncte de liderul Inter Milano, şi va juca duminică în deplasare la Cremonese (locul 12), în etapa a 17-a.
- Juventus a urcat pe podium în Serie A, cel puțin pentru o zi, după victoria cu Pisa! Ce notă a primit Marius Marin
- „Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025
- Cristi Chivu, lăudat de un rival din Serie A: „Și-a pus amprenta, echipa e puternică”
- A vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui”
- Italienii au numit marea problemă de la Inter, după ce Cristi Chivu a dus echipa pe primul loc: „Un defect evident”