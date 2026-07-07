Radu Drăguşin a fost prezentat oficial de Fiorentina, echipă la care a ajuns sub formă de împrumut de la Tottenham. Pentru a se face mutarea, fundaşul de 24 de ani cotat la 16 milioane de euro a renunţat la o sumă importantă de bani.

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Potrivit gazzetta.it, jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro.

Suma uriaşă la care a renunţat Radu Drăguşin pentru a semna cu Fiorentina

Pe lângă asta, italienii anunţă şi ce salariu va avea fundaşul naţionalei României la gruparea viola: 2 milioane de euro. Ţinând cont că la Spurs Radu încasa 3 milioane de euro, el a renunţat la un milion de euro pentru a trece la Fiorentina.

Fundașul român a fost cel care și-a exprimat dorința de a părăsi Tottenham și de a se alătura formației din Florența, având ocazia de a bifa mai multe meciuri în Italia.

Traseul lui Radu Drăguşin

Născut la Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani de viaţă la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a face transferul în Italia în 2018 pentru a ajunge la Juventus.