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Suma uriaşă la care a renunţat Radu Drăguşin pentru a semna cu Fiorentina

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 13:56

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Suma uriaşă la care a renunţat Radu Drăguşin pentru a semna cu Fiorentina

Radu Drăguşin - Getty Images

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Radu Drăguşin a fost prezentat oficial de Fiorentina, echipă la care a ajuns sub formă de împrumut de la Tottenham. Pentru a se face mutarea, fundaşul de 24 de ani cotat la 16 milioane de euro a renunţat la o sumă importantă de bani.

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Potrivit gazzetta.it, jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro.

Suma uriaşă la care a renunţat Radu Drăguşin pentru a semna cu Fiorentina

Pe lângă asta, italienii anunţă şi ce salariu va avea fundaşul naţionalei României la gruparea viola: 2 milioane de euro. Ţinând cont că la Spurs Radu încasa 3 milioane de euro, el a renunţat la un milion de euro pentru a trece la Fiorentina.

Fundașul român a fost cel care și-a exprimat dorința de a părăsi Tottenham și de a se alătura formației din Florența, având ocazia de a bifa mai multe meciuri în Italia.

Traseul lui Radu Drăguşin

Născut la Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani de viaţă la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a face transferul în Italia în 2018 pentru a ajunge la Juventus.

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Sosit la Bătrâna Doamnă la 16 ani, Radu a avansat rapid prin echipele de tineret din Torino, apărând pentru echipa Under-23 – care concurează în Serie C – la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesional şi european la 18 ani, în decembrie 2020, cu o apariţie de rezervă în victoria lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League cu 3-0 împotriva lui Dinamo Kiev – un meci în care a jucat alături de Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Debutul său în Serie A a urmat la scurt timp după aceea, când a făcut o apariţie de ultimă oră împotriva lui Genoa mai târziu în aceeaşi lună.

Făcând patru apariţii în prima echipă în acea campanie de debut, el s-a alăturat echipei Sampdoria din Serie A sub formă de împrumut înainte de sezonul 2021/22, unde a jucat 15 meciuri înainte de a semna cu US Salernitana 1919 la începutul anului 2022, pe care a ajutat-o să supravieţuiască retrogradării din Serie A în primul sezon în care a revenit în prima ligă italiană din 1999.

El s-a bucurat de un împrumut de mare succes la Genoa, pe atunci în Serie B, în timpul campaniei 2022/23, când a jucat toate minutele din campionat, cu excepţia a 45 de minute, şi a marcat primele sale patru goluri ca profesionist, în timp ce echipa italiană şi-a asigurat o revenire imediată în Serie A, terminând pe locul al doilea după Frosinone pentru a obţine promovarea. La jumătatea sezonului, clubul a mutat pentru a face transferul lui Radu permanent, iar el a continuat să se dezvolte în Liguria, deoarece a jucat fiecare minut din actuala campanie până acum, marcând de două ori, în timp ce Genoa a avut un început încurajator de viaţă înapoi în prima ligă.

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Pe plan internaţional, după ce a progresat în rândurile tineretului României, jucătorul de 21 de ani a primit prima sa convocare la echipa de seniori în martie 2022 şi a debutat în aceeaşi lună într-o confruntare amicală cu Grecia lui Gus Poyet, jucând alături de Vlad Chiricheş în centrul apărării.

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