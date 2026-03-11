Cristi Chivu pregăteşte "revoluţia" la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte - Antena Sport

Cristi Chivu (45 de ani) pregăteşte “revoluţia” la Inter, la finalul sezonului. Nerazzurrii sunt gata să se despartă de cinci jucători în vară, pregătindu-se şi două prelungiri de contracte.
Sunt şanse mari ca Yann Bisseck (25 de ani) şi Carlos Augusto (27 de ani) să semneze noi înţelegeri cu Inter. Cristi Chivu îşi doreşte ca cei doi jucători să continue sub comanda sa.
Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter
Yann Bisseck mai are contract cu Inter până în vara lui 2029, însă oficialii nerazzurri vor să-i propună prelungirea, însă pe acelaşi salariu, de 1,5 milioane de euro pe sezon, notează tuttomercatoweb.com.
De cealaltă parte, Carlos Augusto, care încasează anual peste trei milioane de euro la Inter, mai are contract cu echipa lui Cristi Chivu. Ca şi în cazul lui Bisseck, nerazzurrii vor să-i prelungească acestuia înţelegerea, însă totul va depinde dacă acesta va primi oferte de la alte echipe.
Pe lista plecărilor de la Inter se află Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Henrick Mkhitaryan şi Yann Sommer. Primii doi sunt ca şi plecaţi de la echipa lui Cristi Chivu, ei mai având contract cu echipa din Milano până la finalul sezonului.
Şi lui Mkhitaryan îi va expira contractul la finalul sezonului, însă situaţia sa urmează să fie evaluată de Cristi Chivu, alături de oficialii lui Inter. În aceeaşi situaţie se află şi Stefan de Vrij, care ajunge la finalul contractului în vară.
Yann Sommer mai are contract cu Inter tot până la finalul sezonului, fiind şanse mari ca înţelegerea sa să nu mai fie prelungită. Portarul a fost aproape de o plecare de la echipa lui Cristi Chivu şi în iarnă, atunci când se zvonea că antrenorul român îl vrea pe goalkeeper-ul lui Tottenham, Guglielmo Vicario.
