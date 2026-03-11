Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu pregăteşte "revoluţia" la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte

Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 11:56

Comentarii
Cristi Chivu pregăteşte revoluţia la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte

Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu (45 de ani) pregăteşte “revoluţia” la Inter, la finalul sezonului. Nerazzurrii sunt gata să se despartă de cinci jucători în vară, pregătindu-se şi două prelungiri de contracte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sunt şanse mari ca Yann Bisseck (25 de ani) şi Carlos Augusto (27 de ani) să semneze noi înţelegeri cu Inter. Cristi Chivu îşi doreşte ca cei doi jucători să continue sub comanda sa.

Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter

Yann Bisseck mai are contract cu Inter până în vara lui 2029, însă oficialii nerazzurri vor să-i propună prelungirea, însă pe acelaşi salariu, de 1,5 milioane de euro pe sezon, notează tuttomercatoweb.com.

De cealaltă parte, Carlos Augusto, care încasează anual peste trei milioane de euro la Inter, mai are contract cu echipa lui Cristi Chivu. Ca şi în cazul lui Bisseck, nerazzurrii vor să-i prelungească acestuia înţelegerea, însă totul va depinde dacă acesta va primi oferte de la alte echipe.

Pe lista plecărilor de la Inter se află Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Henrick Mkhitaryan şi Yann Sommer. Primii doi sunt ca şi plecaţi de la echipa lui Cristi Chivu, ei mai având contract cu echipa din Milano până la finalul sezonului.

Reclamă
Reclamă

Şi lui Mkhitaryan îi va expira contractul la finalul sezonului, însă situaţia sa urmează să fie evaluată de Cristi Chivu, alături de oficialii lui Inter. În aceeaşi situaţie se află şi Stefan de Vrij, care ajunge la finalul contractului în vară.

Yann Sommer mai are contract cu Inter tot până la finalul sezonului, fiind şanse mari ca înţelegerea sa să nu mai fie prelungită. Portarul a fost aproape de o plecare de la echipa lui Cristi Chivu şi în iarnă, atunci când se zvonea că antrenorul român îl vrea pe goalkeeper-ul lui Tottenham, Guglielmo Vicario.

Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuriEconomiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Observator
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
11:48
Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: “Le-a venit mintea la cap”
11:35
După MP al Chinei vor fi schimbări de regulament
10:52
Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”
10:36
“Trebuie să am răbdare să vă suport pe toţi”. Neymar, reacţie acidă despre starea sa, înainte de World Cup 2026
10:28
VideoMoment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant
9:46
Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: “Aşa e şi cu Mazilu”
Vezi toate știrile
1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion