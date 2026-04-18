Când poate Cristi Chivu matematic să devină campion cu Inter Milano? Cel mai devreme: weekendul viitor

Cristi Chivu este foarte aproape să devină primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în primele 5 campionate ale Europei. Victoria cu Cagliari de vineri seară a dus-o la 12 puncte peste Napoli, cea care joacă sâmbătă contra lui Lazio.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, pare tot mai multe că întrebarea care se pune este „când?”, nu „dacâ?” va câștiga Inter-ul lui Cristi Chivu titlul în Italia.

Cum poate câștiga Inter titlul în weekendul viitor?

Deși gândurile lui Cristi Chivu vor fi la meciul retur din Coppa Italia cu Como de marți, cu siguranță cei de la Inter stau cu gândul și la meciurile lui Napoli și AC Milan. Inter are 78 de puncte în acest moment iar echipa lui Antonio Conte, campioana en-titre, mai poate face cel mult 84 de puncte în acest sezon, astfel că Inter mai are nevoie de 2 victorii în ultimele 5 etape pentru a nu mai putea fi depășită de aceasta. În schimb, Milan poate face cel mult 81 de puncte. Astfel că o singură victorie îi este suficientă lui Inter pentru a nu mai putea fi depășită de rivala locală.

Astfel, calculul este simplu: dacă Napoli face cel mult 2 puncte cu Lazio și etapa viitoare, cu Cremonese, iar Milan nu obține mai mult de 4 puncte cu Verona și Juventus, atunci Inter Milano va sărbători titlul cu o victorie pe terenul celor de la Torino pe 26 aprilie.

Altfel, dacă Napoli câștigă în următoarele trei etape, Inter va trebui la rândul ei să câștige cu Torino, Parma și Lazio pentru a câștiga matematic titlul. În caz de egalitate de puncte la finalul sezonului între primele clasate se joacă un meci decisiv între cele două. Nu se face departajare pe baza golaverajului sau a meciurilor directe.