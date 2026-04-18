Când poate Cristi Chivu matematic să devină campion cu Inter Milano? Cel mai devreme: weekendul viitor

Sebastian Ujica Publicat: 18 aprilie 2026, 13:14

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu este foarte aproape să devină primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în primele 5 campionate ale Europei. Victoria cu Cagliari de vineri seară a dus-o la 12 puncte peste Napoli, cea care joacă sâmbătă contra lui Lazio.

Astfel, pare tot mai multe că întrebarea care se pune este „când?”, nu „dacâ?” va câștiga Inter-ul lui Cristi Chivu titlul în Italia.

Cum poate câștiga Inter titlul în weekendul viitor?

Deși gândurile lui Cristi Chivu vor fi la meciul retur din Coppa Italia cu Como de marți, cu siguranță cei de la Inter stau cu gândul și la meciurile lui Napoli și AC Milan. Inter are 78 de puncte în acest moment iar echipa lui Antonio Conte, campioana en-titre, mai poate face cel mult 84 de puncte în acest sezon, astfel că Inter mai are nevoie de 2 victorii în ultimele 5 etape pentru a nu mai putea fi depășită de aceasta. În schimb, Milan poate face cel mult 81 de puncte. Astfel că o singură victorie îi este suficientă lui Inter pentru a nu mai putea fi depășită de rivala locală.

Astfel, calculul este simplu: dacă Napoli face cel mult 2 puncte cu Lazio și etapa viitoare, cu Cremonese, iar Milan nu obține mai mult de 4 puncte cu Verona și Juventus, atunci Inter Milano va sărbători titlul cu o victorie pe terenul celor de la Torino pe 26 aprilie.

Altfel, dacă Napoli câștigă în următoarele trei etape, Inter va trebui la rândul ei să câștige cu Torino, Parma și Lazio pentru a câștiga matematic titlul. În caz de egalitate de puncte la finalul sezonului între primele clasate se joacă un meci decisiv între cele două. Nu se face departajare pe baza golaverajului sau a meciurilor directe.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
„Nu îl mai primeam nici la antrenament”. Reacție furibundă după ce a aflat cum l-a „pedepsit” Costel Gâlcă pe Alexandru Dobre
Decizia lui De Laurentiis după ce Conte a scăpat titlul printre degete în fața lui Cristi Chivu
Plecare de la Univ. Craiova! Jucătorul n-a mai așteptat până la finalul sezonului: “Cu inima puțin apăsată”
Un jucător de la Real Madrid a ajuns în spital! Motivul pentru care a pierdut șase kilograme în câteva zile
Un club uriaș a refuzat să-l lase pe Kanye West să cânte pe stadionul său: „Avem și noi niște valori”
Momente de panică la naționala feminină a României. Selecționerului Pedrazzini i s-a făcut rău
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 5 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare 6 “Sunt prea obosit să înțeleg”. Chivu a izbucnit în râs când a auzit ce întrebare a primit după Inter – Cagliari
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”