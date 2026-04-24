Cristi Chivu a amânat sărbătoarea de titlu cu Inter. Napoli, victorie la scor cu Cremonese

Cristi Chivu a amânat sărbătoarea de titlu cu Inter, după victoria lui Napoli. Trupa lui Antonio Conte a dat recital în duelul cu Cremonese din etapa a 34-a, reușind să se impună cu scorul de 4-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Napoli a apăsat pedala de acceleraţie în prima parte şi după ce McTominay a deschis scorul în minutul 3, finalul reprizei a mai adus două goluri.

Primul a fost marcat de Rasmus Hojlund, în minutul 45, iar cel de-al doilea i-a aparţinut lui De Bruyne, în minutul 45+3. Alisson Santos şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 52.

Napoli s-a impus într-un meci fără istoric, în care McTominay a ratat şi un penalti, în minutul 83. Napoli – Cremonese 4-0 şi campioana en-titre este a doua în clasament, cu 59 de puncte.

Cremonese are 28 de puncte şi ocupă locul 18, „tremurând” serios în lupta pentru evitarea retrogradării.