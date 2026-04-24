Cristi Chivu a amânat sărbătoarea de titlu cu Inter. Napoli, victorie la scor cu Cremonese

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 23:54

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a amânat sărbătoarea de titlu cu Inter, după victoria lui Napoli. Trupa lui Antonio Conte a dat recital în duelul cu Cremonese din etapa a 34-a, reușind să se impună cu scorul de 4-0.

Napoli a apăsat pedala de acceleraţie în prima parte şi după ce McTominay a deschis scorul în minutul 3, finalul reprizei a mai adus două goluri.

Primul a fost marcat de Rasmus Hojlund, în minutul 45, iar cel de-al doilea i-a aparţinut lui De Bruyne, în minutul 45+3. Alisson Santos şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 52.

Napoli s-a impus într-un meci fără istoric, în care McTominay a ratat şi un penalti, în minutul 83. Napoli – Cremonese 4-0 şi campioana en-titre este a doua în clasament, cu 59 de puncte.

Cremonese are 28 de puncte şi ocupă locul 18, „tremurând” serios în lupta pentru evitarea retrogradării.

După victoria înregistrată de Napoli, Cristi Chivu nu mai poate câștiga titlul cu Inter în această etapă. Duminică, nerazzurrii o vor întâlni pe Torino, în deplasare. Formația antrenorului român avea nevoie de victorie cu torinezii, dar și ca rivalele Napoli și AC Milan să se încurce în această rundă, pentru a câștiga marele trofeu.

Inter va începe sărbătoarea de titlu, cel mai probabil, după meciul din runda viitoare. În etapa a 35-a din Serie A, Cristi Chivu își va întâlni fosta echipă, Parma, pe teren propriu.

