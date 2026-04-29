„Semnează datorită lui Cristi Chivu!” Veste uriașă pentru Inter Milano

Cristian Chivu l-a dus pe Federico Dimarco la cel mai înalt nivel / Getty Images

Inter se apropie de titlu de campioană în Serie A și va disputa și finala Cupei Italiei. Două victorii cu Parma, în weekend, și cu Lazio, pe 13 mai, iar echipa lui Cristi Chivu poate desface șampania.

Însă nu este singurul motiv de bucurie pentru fanii Interului: presa din Italia anunță că Federico Dimarco își prelungește contractul.

Relația cu Chivu, cheia jocului lui Dimarco

Federico Dimarco are un sezon absolut fenomenal: a marcat 6 goluri și a reușit nu mai puțin de 17 assist-uri. Deja a bătut recordul lui Papu Gomez, cu câteva meciuri înainte de finalul sezonului.

Aceste evoluții i-au convins pe cei de la Inter să înceapă discuțiile cu jucătorul, în condițiile în care actualul contract expiră în vara lui 2027. Însă acest contract va fi prelungit cu încă un sezon, până în 2028, când 30 de ani. Iar un motiv important pentru care Dimarco nici nu se gândește la vreo posibilitate să plece de la Inter este antrenorul român, Cristi Chivu.

„Inter vrea să-l păstreze pe Dimarco, Dimarco vrea să rămână la Inter. Mai ales pentru că are o relație foarte bună cu Cristian Chivu. Antrenorul român a avut mare încredere în el, iar jucătorul a spus asta de mai multe ori în public. El se plângea inclusiv că, pe vremea lui Simone Inzaghi, juca aproximativ o oră și apoi era schimbat aproape de fiecare dată. Federico Dimarco a răsplătit însă încrederea întregului mediu nerazzurro” mai spun cei de la Il Messagero.