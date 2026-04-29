„Semnează datorită lui Cristi Chivu!” Veste uriașă pentru Inter Milano

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 15:26

Cristian Chivu l-a dus pe Federico Dimarco la cel mai înalt nivel / Getty Images

Inter se apropie de titlu de campioană în Serie A și va disputa și finala Cupei Italiei. Două victorii cu Parma, în weekend, și cu Lazio, pe 13 mai, iar echipa lui Cristi Chivu poate desface șampania.

Însă nu este singurul motiv de bucurie pentru fanii Interului: presa din Italia anunță că Federico Dimarco își prelungește contractul.

Relația cu Chivu, cheia jocului lui Dimarco

Federico Dimarco are un sezon absolut fenomenal: a marcat 6 goluri și a reușit nu mai puțin de 17 assist-uri. Deja a bătut recordul lui Papu Gomez, cu câteva meciuri înainte de finalul sezonului.

Aceste evoluții i-au convins pe cei de la Inter să înceapă discuțiile cu jucătorul, în condițiile în care actualul contract expiră în vara lui 2027. Însă acest contract va fi prelungit cu încă un sezon, până în 2028, când 30 de ani. Iar un motiv important pentru care Dimarco nici nu se gândește la vreo posibilitate să plece de la Inter este antrenorul român, Cristi Chivu.

„Inter vrea să-l păstreze pe Dimarco, Dimarco vrea să rămână la Inter. Mai ales pentru că are o relație foarte bună cu Cristian Chivu. Antrenorul român a avut mare încredere în el, iar jucătorul a spus asta de mai multe ori în public. El se plângea inclusiv că, pe vremea lui Simone Inzaghi, juca aproximativ o oră și apoi era schimbat aproape de fiecare dată. Federico Dimarco a răsplătit însă încrederea întregului mediu nerazzurro” mai spun cei de la Il Messagero.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
Observator
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
Fanatik.ro
Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale
15:00

FotoGata de joc… și joacă. Au apărut echipamentele de la World Cup, pentru animalele de companie
14:14

„Au bătut palma!” Surpriză de proporții! Unde va juca Paulo Dybala în sezonul următor
13:42

Riyad Mahrez, cadou de sute de mii de euro pentru coechipieri, după ce Al Ahli a câştigat Liga Campionilor Asiei
13:10

VIDEORomânia – Olanda 7-0. Tricolorii au făcut spectacol la debutul la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B
12:56

Pe cine pariază Jurgen Klopp că va fi starul Mondialului: „E fantastic! A arătat deja ce poate!”
12:35

Victor Piţurcă a propus un antrenor la FCSB: “Ar putea veni foarte bine”. A numit o singură problemă
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 3 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 4 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje 6 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic