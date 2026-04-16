Cristi Chivu, discurs dur în Italia: “Pot fi orice, dar nu prost”. Întrebarea de la care a pornit totul

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 19:29

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu se pregăteşte pentru meciul dintre Inter şi Cagliari, din etapa cu numărul 33 din Serie A. Lider în Italia, având un avans de 9 puncte faţă de Napoli, echipa de pe locul 2, Cristi Chivu este din ce în ce mai aproape de Scudetto.

Înaintea meciului cu Cagliari, la conferinţa de presă, antrenorul român a fost întrebat despre felul în care discursul său s-a schimbat faţă de începutul sezonului. Acum, Chivu pare mult mai încrezător şi le dă replica rivalilor.

Cristi Chivu, discurs dur în Italia, înainte de Cagliari – Inter

Întrebat dacă discursul său a suferit modificări datorită rezultatelor obţinut, Cristi Chivu a avut un discurs ferm şi consideră că lucrurile s-au schimbat mult după victoria cu Juventus din februarie, când arbitrajul a fost în centrul atenţiei:

“Pot fi orice, dar nu sunt prost. M-am adaptat. S-au schimbat așteptările. Spuneau că sunt un antrenor fără experiență, că vom termina pe 8, că o să mă dea afară după câteva etape și făceau lista cu cine ar fi venit în locul meu. În schimb, am mers mai departe datorită unui grup de bărbați și băieți care au avut ambiția de a fi competitivi.

Pe parcurs, lucrurile s-au schimbat. Totul a început după meciul cu Juve. Atunci totul s-a transformat într-un crucifix mediatic, atât pentru Inter, cât și pentru un jucător de la Inter. Atunci s-a schimbat povestea. Nu am fost niciodată polemic, nu mi-am pus niciodată o mască.

Am încercat întotdeauna să nu vorbesc despre arbitri și să mențin un echilibru. Dacă cuiva nu-i place ce spun, chiar dacă rămân consecvent, nu e treaba mea. Eu mă gândesc la ceea ce sunt eu. La oamenii care mă iubesc, lucrez pentru ei. Pentru a clarifica ceea ce am spus înainte de meciul cu Juve…

Am spus ceva care a fost redat altfel: «Când voi vedea un antrenor care va reuși să spună că a avut parte de o eroare în favoarea sa, voi începe să vorbesc despre arbitri». Dar nu am spus niciodată că eu voi fi primul care va vorbi despre arbitri”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

