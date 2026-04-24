Cristi Chivu e gata să dea lovitura la Inter! Transfer de 50 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 18:35

Cristi Chivu / Profimedia

Cristi Chivu este foarte aproape de a face eventul în primul său sezon pe banca celor de la Inter, iar tehnicianul român planifică deja schimbările care se vor produce la nivelul lotului în stagiunea următoare.

Pentru a întări linia mediană a echipei, acesta a solicitat transferul unui internațional francez cotat în prezent de Transfermarkt la 50 de milioane de euro.

Manu Kone, jucătorul dorit de Cristi Chivu la Inter

Inter nu a făcut mutări importante pe piața transferurilor la sosirea lui Cristi Chivu în postura de antrenor principal al echipei, dar lucrurile se vor schimba la finalul acestui sezon, mai ales că gruparea din Serie A este tot mai aproape de a face eventul.

După ce a ajuns la un acord cu Sassuolo pentru transferul lui Tarik Muharemović, colosul din Italia pregătește asaltul pentru aducerea lui Manu Kone, fotbalistul celor de la AS Roma.

Potrivit celor de la Tuttosport, mutarea ar costa aproximativ 45 de milioane de euro, iar sursa citată menționează că oameni din anturajul jucătorului confirmă că acesta își dorește să semneze cu Inter.

  • Toulouse și Borussia Mönchengladbach sunt celelalte echipe pentru care a jucat
  • 12 selecții are acesta la naționala Franței

Citește și:
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
18:34

Apelul făcut de Pep Guardiola, după ce a aflat prețurile de la Campionatul Mondial 2026: „Fotbalul e pentru suporteri”
18:06

Foto„Mama tuturor meciurilor”: ziua în care Iran a învins SUA la Cupa Mondială
18:05

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
17:54

Decizia luată de Dinamo în cazul lui George Pușcaș, după eliminarea din Cupa României. Anunțul lui Andrei Nicolescu
17:43

Neluțu Varga s-a convins de Daniel Pancu! Ce a spus despre viitorul său la CFR Cluj: „Nu îmi mai trebuie altceva”
17:25

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 aprilie
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”