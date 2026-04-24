Cristi Chivu e gata să dea lovitura la Inter! Transfer de 50 de milioane de euro

Cristi Chivu este foarte aproape de a face eventul în primul său sezon pe banca celor de la Inter, iar tehnicianul român planifică deja schimbările care se vor produce la nivelul lotului în stagiunea următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a întări linia mediană a echipei, acesta a solicitat transferul unui internațional francez cotat în prezent de Transfermarkt la 50 de milioane de euro.

Manu Kone, jucătorul dorit de Cristi Chivu la Inter

Inter nu a făcut mutări importante pe piața transferurilor la sosirea lui Cristi Chivu în postura de antrenor principal al echipei, dar lucrurile se vor schimba la finalul acestui sezon, mai ales că gruparea din Serie A este tot mai aproape de a face eventul.

După ce a ajuns la un acord cu Sassuolo pentru transferul lui Tarik Muharemović, colosul din Italia pregătește asaltul pentru aducerea lui Manu Kone, fotbalistul celor de la AS Roma.

Potrivit celor de la Tuttosport, mutarea ar costa aproximativ 45 de milioane de euro, iar sursa citată menționează că oameni din anturajul jucătorului confirmă că acesta își dorește să semneze cu Inter.