Cristi Chivu poate scrie istorie în trei meciuri la Inter: 23 de milioane de euro puse în joc

Daniel Işvanca Publicat: 19 aprilie 2026, 17:46

Comentarii
Cristian Chivu / Profimedia

Inter are un avans de 12 puncte față de rivalele AC Milan și Napoli în fruntea Serie A, iar gruparea antrenată de Cristi Chivu este la doar un pas de calificarea în finala Cupei Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă va îndeplini cele două obiective setate de către cei din conducere, Cristi Chivu ar putea aduce o sumă uriașă în conturile clubului italian, în doar trei meciuri.

Cristi Chivu poate aduce o sumă uriașă în conturile Interului

Cristi Chivu mai are nevoie de o victorie pentru a deveni primul antrenor român care câștigă titlul în Top 5 campionate ale Europei, iar tehnicianul român este la alte două meciuri distanță de a cuceri și Cupa, alături de gruparea din Italia.

Potrivit Gazzetta dello Sport, dacă va reuși să câștige ambele trofee alături de Inter, Cristi Chivu va aduce în conturile clubului suma de aproximativ 23 de milioane de euro.

16 milioane de euro va primi Inter dacă va cuceri titlul în Serie A și alte șapte milioane pentru triumful din Coppa Italia. Următorul meci pentru Inter este returul din semifinale, contra celor de la Como. Scorul din partida tur a fost 0-0.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
