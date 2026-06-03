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Iran, tot mai aproape de călătoria în SUA pentru Campionatul Mondial. Ultimul anunţ făcut

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 19:07

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Iran, tot mai aproape de călătoria în SUA pentru Campionatul Mondial. Ultimul anunţ făcut

Jucătorii Iranului, la finalul unui meci/ Profimedia

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Echipa naţională de fotbal a Iranului a obţinut vizele necesare pentru a se deplasa în Mexic în vederea Cupei Mondiale (11 iunie-19 iulie), a anunţat televiziunea de stat iraniană, citând ambasadorul Republicii Islamice în Turcia, unde se află jucătorii.

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„Vizele jucătorilor iranieni au fost eliberate în 48 de ore, fără ca aceştia să se prezinte personal şi fără a li se lua amprentele digitale la Ambasada Mexicului”, a declarat ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

  • Campionatul Mondial e live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Iran, tot mai aproape de călătoria în SUA pentru Campionatul Mondial

Selecţia iraniană aşteaptă însă în continuare vizele pentru a se deplasa în Statele Unite, unde „Team Melli” trebuie să dispute cele trei meciuri din faza grupelor, dintre care primul împotriva Noii Zeelande, în 15 iunie, la Los Angeles.

Această situaţie, care afectează organizarea şi pregătirile, i-a obligat deja pe iranieni să-şi mute cantonamentul prevăzut iniţial în Statele Unite (la Tucson, Arizona) în oraşul mexican de frontieră Tijuana, din Baja California.

Echipa Iranului urmează să plece sâmbătă spre Spania, înainte de a se îndrepta spre Mexic, unde este aşteptată duminică dimineaţă. Înainte de plecare, echipa va juca joi cu Mali în Antalya, în Turcia, meci de pregătire cu porţile închise. Pe lângă Noua Zeelandă, Team Melli va juca împotriva Belgiei la 21 iunie (tot la Los Angeles), apoi împotriva Egiptului în 27 iunie la Seattle (nord-vest), în cadrul grupei G.

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