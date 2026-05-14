Home | Fotbal | Serie A | Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. “Nu a fost uşor”

Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. “Nu a fost uşor”

Dan Roșu Publicat: 14 mai 2026, 8:15

Comentarii
Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. Nu a fost uşor

Cristi Chivu şi Lautaro Martinez - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lautaro Martinez a fost pus de jurnalişti să îi dea o notă lui Cristi Chivu, la finalul unui sezon în care Inter a reuşit dubla campionat – Coppa Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul argentinian nu a stat pe gânduri şi a răspuns cu “10”. Asta după ce Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care face eventul ca jucător şi ca antrenor. A reuşit asta după 2-0 cu Lazio în finala Cupei Italiei.

Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu

”Nota 10, pentru că a fost un ajutor uriaș pentru noi în acest sezon. Victoria este importantă. Nu a fost ușor să ne regrupăm după sezonul trecut.

Avem un sezon important din punct de vedere al rezultatelor și al jocului. Sunt mândru că am câștigat încă un trofeu, înseamnă enorm pentru mine.

Mereu se vorbește despre Inter, dar noi trebuie să mergem pe drumul nostru și să ducem clubul în top. Astăzi suntem fericiți pentru că am mai câștigat două trofee”, a spus Lautaro, citat de fcinternews.it.

Reclamă
Reclamă

Inter şi Chivu, dubla în Italia

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a cucerit, miercuri seară, Cupa Italiei, învingând în finala de la Roma pe Lazio, cu scorul de 2-0.

Pe Olimpico din Roma, acolo unde, cu patru zile în urmă, Interul surclasase pe Lazio cu 3-0, elevii lui Cristian Chivu au avut prima ocazie a finalei Cupei Italiei, prin Lautaro Martinez, care a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 11. Trei minute mai târziu, Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat în plasă pentru primul gol al nerazzurrilor.

În minutul 35 Lautaro Martinez a înscris din faţa porţii, majorând avantajul lui Inter. Prima ocazie importantă a gazdelor a fost şutul lui Noslin, din marginea careului, care nu şi-a atins însă ţinta.

Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mânăBăieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
Reclamă

Inter a mai ratat o dată în minutul 70, prin Luis Henrique, care a trimis pe lângă poartă, apoi portarul oaspeţilor, Josep Martinez a apărat la şutul lazialului Boulaye Dia, în minutul 76, iar Inter şi Chivu s-au îndreptat încet, dar sigur către victorie.

Lazio – Inter Milano 0-2. Chivu realizează dubla încă din primul sezon pe banca nerrazzurilor. Este a zecea Cupă a Italiei din istoria interistă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Observator
Medicul român alungat de sistem, care salvează vieţi la un spital de elită olandez. Aici s-a tratat Steve Jobs
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă sculptura românului pentru Nicole Kidman, una cele mai frumoase femei din lume
Fanatik.ro
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă sculptura românului pentru Nicole Kidman, una cele mai frumoase femei din lume
9:01

Ilie Dumitrescu s-a convins în privinţa “finalei” de titlu, după ce Univ. Craiova a câştigat Cupa României: “100%”
9:00

Madonna, Shakira şi BTS vor face show la spectacolul de la pauza finalei Campionatului Mondial 2026
8:50

“Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit
8:45

Marele anunţ făcut de Lionel Messi cu 28 de zile înainte de Campionatul Mondial! Evoluţie stelară pentru Inter Miami
8:36

Cristi Chivu a scris istorie la Inter: bornele uriaşe stabilite, după ce a reuşit eventul
0:49

VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 3 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 4 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă! 5 Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis 6 Cristi Chivu, prima reacție după ce a cucerit eventul cu Inter: „Câștigarea a două trofee nu este niciodată garantată”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț