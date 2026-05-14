Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. “Nu a fost uşor”

Lautaro Martinez a fost pus de jurnalişti să îi dea o notă lui Cristi Chivu, la finalul unui sezon în care Inter a reuşit dubla campionat – Coppa Italia.

Starul argentinian nu a stat pe gânduri şi a răspuns cu “10”. Asta după ce Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care face eventul ca jucător şi ca antrenor. A reuşit asta după 2-0 cu Lazio în finala Cupei Italiei.

Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu

”Nota 10, pentru că a fost un ajutor uriaș pentru noi în acest sezon. Victoria este importantă. Nu a fost ușor să ne regrupăm după sezonul trecut.

Avem un sezon important din punct de vedere al rezultatelor și al jocului. Sunt mândru că am câștigat încă un trofeu, înseamnă enorm pentru mine.

Mereu se vorbește despre Inter, dar noi trebuie să mergem pe drumul nostru și să ducem clubul în top. Astăzi suntem fericiți pentru că am mai câștigat două trofee”, a spus Lautaro, citat de fcinternews.it.