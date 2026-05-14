Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu, după eventul cu Inter. “Nu a fost uşor”

Lautaro Martinez a fost pus de jurnalişti să îi dea o notă lui Cristi Chivu, la finalul unui sezon în care Inter a reuşit dubla campionat – Coppa Italia.
Starul argentinian nu a stat pe gânduri şi a răspuns cu “10”. Asta după ce Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care face eventul ca jucător şi ca antrenor. A reuşit asta după 2-0 cu Lazio în finala Cupei Italiei.
Ce notă i-a dat Lautaro Martinez lui Cristi Chivu
”Nota 10, pentru că a fost un ajutor uriaș pentru noi în acest sezon. Victoria este importantă. Nu a fost ușor să ne regrupăm după sezonul trecut.
Avem un sezon important din punct de vedere al rezultatelor și al jocului. Sunt mândru că am câștigat încă un trofeu, înseamnă enorm pentru mine.
Mereu se vorbește despre Inter, dar noi trebuie să mergem pe drumul nostru și să ducem clubul în top. Astăzi suntem fericiți pentru că am mai câștigat două trofee”, a spus Lautaro, citat de fcinternews.it.
Inter şi Chivu, dubla în Italia
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a cucerit, miercuri seară, Cupa Italiei, învingând în finala de la Roma pe Lazio, cu scorul de 2-0.
Pe Olimpico din Roma, acolo unde, cu patru zile în urmă, Interul surclasase pe Lazio cu 3-0, elevii lui Cristian Chivu au avut prima ocazie a finalei Cupei Italiei, prin Lautaro Martinez, care a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă, în minutul 11. Trei minute mai târziu, Barella a executat un corner, Marcus Thuram a trimis spre poartă, iar Marusic a deviat în plasă pentru primul gol al nerazzurrilor.
În minutul 35 Lautaro Martinez a înscris din faţa porţii, majorând avantajul lui Inter. Prima ocazie importantă a gazdelor a fost şutul lui Noslin, din marginea careului, care nu şi-a atins însă ţinta.
Inter a mai ratat o dată în minutul 70, prin Luis Henrique, care a trimis pe lângă poartă, apoi portarul oaspeţilor, Josep Martinez a apărat la şutul lazialului Boulaye Dia, în minutul 76, iar Inter şi Chivu s-au îndreptat încet, dar sigur către victorie.
Lazio – Inter Milano 0-2. Chivu realizează dubla încă din primul sezon pe banca nerrazzurilor. Este a zecea Cupă a Italiei din istoria interistă.
