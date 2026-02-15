"Inacceptabil". Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din meciul cu Inter. Decizia luată la miezul nopţii de Juventus - Antena Sport

Închide meniul
“Inacceptabil”. Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din meciul cu Inter. Decizia luată la miezul nopţii de Juventus

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 8:29 / Actualizat: 15 februarie 2026, 10:06

Inacceptabil. Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din meciul cu Inter. Decizia luată la miezul nopţii de Juventus

Pierre Kalulu, eliminat în Inter - Juventus 3-2/ Profimedia

Giorgio Chiellini a răbufnit, după controversa uriaşă din Inter – Juventus 3-2. Oficialul torinezilor a oferit declaraţii dure, după ce Pierre Kalulu a fost eliminat în minutul 42.

Arbitrul Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaş galben mijlocaşului francez, după un duel cu Bastoni. Reluările au arătat însă faptul că Pierre Kalulu nu l-a faultat pe italian, atingându-l uşor pe braţ, înainte ca acesta să plonjeze spectaculos. VAR-ul nu a putut interveni, ţinând cont că nu era vorba de un roşu direct.

Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din Inter – Juventus 3-2

Juventus a protestat vehement, după decizia arbitrului. Torinezii au luat decizia, în miez de noapte, de a nu se prezenta la conferinţa de presă de după meciul cu Inter.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy la Juventus, a avut un discurs dur şi nu şi-a putut explica decizia “centralului”, de a-l elimina pe Pierre Kalulu pe finalul primei reprize.

“Mai presus de orice, nu putem vorbi despre fotbal, pentru că, după ce s-a întâmplat astăzi, este dificil. Apreciez efortul, dar în această seară s-a întâmplat ceva inacceptabil. Este încă un episod care ni s-a întâmplat de la începutul sezonului, se întâmplă și altora.

Această greșeală e inacceptabilă într-un derby. Nu se poate așa ceva! Cum am încercat să spunem într-un mod constructiv de la începutul sezonului, nu există un nivel adecvat de arbitraj pentru un meci Inter – Juventus.

Acesta este spectacolul pe care îl prezentăm lumii? Este spectacolul pe care, din păcate, l-am prezentat cu alte echipe și cu alte incidente de la începutul sezonului. Trebuie să ne schimbăm imediat, nu trebuie să amânăm mereu, așa cum se întâmplă prea des în fotbalul italian“, a declarat Giorgio Chiellini, în presa din Italia, după Inter – Juventus 3-2.

Centralul Federico La Penna, luat la țintă de oficialii lui Juventus

Au fost nervi întinși la maxim sâmbătă seară la partida dintre Inter Milano și Juventus Torino. Cristi Chivu a obținut un succes uriaș contra marii rivale, în timp ce oaspeții au protestat vehement la adresa arbitrajului.

Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalicFilmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Centralul a destabilizat echilibrul numeric în prima repriză, după ce a luat decizia de a-l elimina într-un mod total eronat pe francezul Pierre Kalulu.

Imediat după fluierul final, arbitrul a avut însă dificultăți în a ajunge la vestiare. Acesta a fost întâmpinat pe tunel de Luciano Spalletti, Chiellini, dar și de un alt oficial al „zebrelor”, care a fost stăpânit cu greu. „NU SE POATE, NU SE POATE”, au strigat aceștia către arbitru.

