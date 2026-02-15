"Inacceptabil". Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din meciul cu Inter. Decizia luată la miezul nopţii de Juventus - Antena Sport

Giorgio Chiellini a răbufnit, după controversa uriaşă din Inter – Juventus 3-2. Oficialul torinezilor a oferit declaraţii dure, după ce Pierre Kalulu a fost eliminat în minutul 42.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaş galben mijlocaşului francez, după un duel cu Bastoni. Reluările au arătat însă faptul că Pierre Kalulu nu l-a faultat pe italian, atingându-l uşor pe braţ, înainte ca acesta să plonjeze spectaculos. VAR-ul nu a putut interveni, ţinând cont că nu era vorba de un roşu direct.

Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din Inter – Juventus 3-2

Juventus a protestat vehement, după decizia arbitrului. Torinezii au luat decizia, în miez de noapte, de a nu se prezenta la conferinţa de presă de după meciul cu Inter.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy la Juventus, a avut un discurs dur şi nu şi-a putut explica decizia “centralului”, de a-l elimina pe Pierre Kalulu pe finalul primei reprize.

“Mai presus de orice, nu putem vorbi despre fotbal, pentru că, după ce s-a întâmplat astăzi, este dificil. Apreciez efortul, dar în această seară s-a întâmplat ceva inacceptabil. Este încă un episod care ni s-a întâmplat de la începutul sezonului, se întâmplă și altora.