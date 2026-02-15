Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriașă din Inter - Juventus 3-2 - Antena Sport

Închide meniul
Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriașă din Inter – Juventus 3-2

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 8:39

Pierre Kalulu, eliminat în Inter - Juventus 3-2/ Profimedia

Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriaşă din derby-ul Inter – Juventus 3-2. Aceştia vor ca regulile VAR-ului să se schimbe, în urma controversei legate de eliminarea lui Pierre Kalulu.

Mijlocaşul francez al lui Juventus a văzut al doilea cartonaş galben în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni. Federico La Penna l-a eliminat pe Kalulu, deşi reluările au arătat faptul că acesta abia l-a atins pe adversarul său de la Inter, fapt care a dus la proteste vehemente din partea torinezilor.

Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriașă din Inter – Juventus 3-2

Imediat după ce a văzut că este eliminat, Pierre Kalulu a cerut ca arbitrul să meargă la marginea terenului pentru a revedea faza, pe monitorul VAR. Cu toate acestea, arbitrajul video nu a putut interveni, dat fiind faptul că nu era vorba de un cartonaş roşu arătat direct, ci de al doilea galben.

După scandalul uriaş apărut, italienii au cerut ca protocolul VAR să se schimbe, pentru a putea fi revăzute şi fazele care duc la acordarea celui de-al doilea cartonaş galben.

“Cazul Bastoni risipește orice îndoială: e timpul să actualizăm protocolul VAR”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după Inter – Juventus 3-2.

Italienii au subliniat faptul că în cazul în care VAR-ul ar fi putut interveni, echipa lui Cristi Chivu ar fi rămas în inferioritate numerică, şi nu Juventus. Pierre Kalulu nu ar fi primit al doilea galben pentru fault, cartonaşul urmând să îi fie acordat lui Alessandro Bastoni pentru simulare, el având deja un galben încasat.

“În lumina imaginilor, este clar și evident, ca să folosim termeni familiari arbitrajului, că ceva trebuie revizuit. Trebuie actualizat protocolul care urmărește maximizarea obiectivității. Pentru că, dacă regulamentul ar fi permis VAR-ului libertatea de intervenție, Inter, nu Juventus, ar fi rămas în 10 oameni după 42 de minute“, au mai transmis italienii menţionaţi anterior.

Cristi Chivu, victorie după un derby nebun cu Juventus

La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos.

Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalicFilmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83.

Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89, însă Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2. Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.

12:47
