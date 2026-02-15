Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriașă din Inter - Juventus 3-2 - Antena Sport

Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriaşă din derby-ul Inter – Juventus 3-2. Aceştia vor ca regulile VAR-ului să se schimbe, în urma controversei legate de eliminarea lui Pierre Kalulu.

Mijlocaşul francez al lui Juventus a văzut al doilea cartonaş galben în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni. Federico La Penna l-a eliminat pe Kalulu, deşi reluările au arătat faptul că acesta abia l-a atins pe adversarul său de la Inter, fapt care a dus la proteste vehemente din partea torinezilor.

Imediat după ce a văzut că este eliminat, Pierre Kalulu a cerut ca arbitrul să meargă la marginea terenului pentru a revedea faza, pe monitorul VAR. Cu toate acestea, arbitrajul video nu a putut interveni, dat fiind faptul că nu era vorba de un cartonaş roşu arătat direct, ci de al doilea galben.

După scandalul uriaş apărut, italienii au cerut ca protocolul VAR să se schimbe, pentru a putea fi revăzute şi fazele care duc la acordarea celui de-al doilea cartonaş galben.

“Cazul Bastoni risipește orice îndoială: e timpul să actualizăm protocolul VAR”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com, după Inter – Juventus 3-2.