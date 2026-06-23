Lovitură pentru Cristi Chivu! Fotbalistul dorit de Inter este ademenit de gigantul din Premier League

Probleme mari pentru Inter și Cristi Chivu, în ceea ce privește transferul fundașului Marco Palestra de la Atalanta. Deși a ajuns inițial la un acord cu fotbalistul, acum, un club de calibru din Premier League a intrat pe fir.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un fan al jucătorului cotat la 35 de milioane de euro, Xabi Alonso l-a cerut la Chelsea pe noul puști-minune al fotbalului italian, iar acum depinde strict de alegerea acestuia.

Chelsea a intrat pe fir pentru transferul lui Marco Palestra

Inter are probleme în contextul transferului lui Marco Palestra, asta deși lucrurile păreau să fie deja decise între cele două cluburi. Cu toate că avea un acord cu fotbalistul, campioana Italiei nu mai este sigură că mutarea se va realiza.

Xabi Alonso i-a anunțat pe oficialii lui Chelsea că și-l dorește pe jucătorul de 21 de ani a celor de la Atalanta. Acum, cel mai important va conta dorința puștiului, dar va conta și faptul că Chelsea nu va juca în cupele europene.

Incontro tra @Inter e Alessandro Lucci per Palestra. Su di lui però c'è anche il @ChelseaFC: sarà importante la scelta del giocatore @skysport

📹 @LucaBendoni pic.twitter.com/2IgYjhgElY

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 23, 2026