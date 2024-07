Ianis Hagi, oferte din Serie A, după evoluţia de la EURO 2024 - Antena Sport

Habar n-am, nu știu dacă este un lider! Liderii se nasc, se și educă. Trebuie să aibă ceva. Nu-l cunosc ca om, știu că este un jucător foarte serios, cu ambiție și determinare foarte mare.

Ianis Hagi are o viziune extraordinară, are o calitate de joc, de pasă, cum nu sunt mulți în momentul de față în echipa națională. Nu pot să vorbesc de afară… Nicolae Stanciu este un lider? Din imaginile pe care le-am văzut mi s-a părut că are ceva. L-am văzut la conferința de presă, pe teren, plus ideea de a lua numărul lui Moruțan”, a declarat Răzvan Lucescu.