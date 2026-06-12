Ce scrie presa Bosnia despre golul lui Jovo Lukic: “O bucurie uriaşă”

Golgeterul din Superligă, Jovo Lukic, a marcat vineri seara, la Toronto, deschizând scorul în meciul Canada – Bosnia, din cadrul grupei B a Cupei Mondiale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe stadionul BMO Field, din Toronto, Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, a deschis scorul în minutul 21 al meciului care opunea ţara gazdă, Canada, echipei sale, Bosnia. Lukic a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Basic şi prelungit, cu capul, de Kolasinac.

„Bosnia Herțegovina joacă primul meci de la Cupa Mondială împotriva Canadei, iar Dragonii au luat conducerea după 20 de minute de joc, declanșând o bucurie uriașă.

Un obiectiv pentru marea sărbătoare a Bosniei și Herțegovinei, jucători și suporteri, care sunt în număr mare în tribunele din Toronto. Golul a fost marcat de Jovo Lukić”, a notat publicația Sport.

Jovo Lukic a câştigat titlul de golgeter în Superliga sezonul trecut, cu 20 de reuşite, şi a fost surpriza pregătită de selecţionerul bosniac Sergej Barbarez pentru debutul la Mondialul american.