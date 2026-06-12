Apel de la Casa Albă! Donald Trump i-a sunat pe jucătorii naționalei SUA înainte de meciul de debut: „Aveți o șansă mare!”

Andrew Giuliani, șeful White House World Cup Task Force, a pus la cale o conversație între Mauricio Pochettino și jucătorii săi cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Trump, mesaj pentru jucătorii SUA

Inițial, planul era ca Donald Trump să participe la meciul de deschidere care va fi în această noapte pe SoFI Stadium din Los Angeles, însă Giuliani a confirmat că acest lucru nu se va întâmpla. Astfel că Trump s-a rezumat la cuvintele transmise lui Pochettino.

„Am vrut doar să te sun ca să îți spun că ești un om extraordinar și un antrenor excelent. Cunosc foarte bine tot ce ai realizat în carieră, toate succesele tale, și știu cât de valoroși sunt jucătorii pe care îi ai la dispoziție. Cred că aveți o șansă foarte bună să ajungeți până la capăt. Așa că vreau doar să îți urez mult succes” le-a transmis Donald Trump la telefon lui Pochettino și jucătorilor.

Răspunsul lui Pochettino a venit imediat: „Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, domnule președinte. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă face mândru pe dumneavoastră și pe toți oamenii din această țară” a spus fostul antrenor de la Tottenham, Chelsea sau PSG.