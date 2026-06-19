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“Serios?” Jucătorul a aflat la Cupa Mondială ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: “Nu văzusem asta”

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 23:29

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Serios? Jucătorul a aflat la Cupa Mondială ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: Nu văzusem asta

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

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Cristi Chivu (45 de ani) şi-a prelungit contractul cu Inter până în vara lui 2028. Campioana Italiei a făcut anunţul oficial joi, pe 18 iunie.

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Direct de la Campionatul Mondial, Manuel Akanji (30 de ani) a oferit o prima reacţie despre antrenorul român. Elveţianul de la Inter a recunoscut că nu ştia faptul că antrenorul român a semnat prelungirea contractului.

Manuel Akanji a reacţionat, după ce Cristi Chivu şi-a prelungit contractul cu Inter

Jurnaliştii i-au transmis lui Manuel Akanji faptul că Cristi Chivu a semnat un nou contract cu Inter. Fundaşul elveţian a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român, fiind bucuros de faptul că va putea fi antrenat în continuare de acesta.

“Chivu și-a prelungit contractul? Serios? Nu văzusem asta… Pentru doi ani? Foarte bine, mă bucur foarte mult pentru el. Am avut un an excelent împreună și îl apreciez foarte mult și ca persoană, așa că sunt foarte fericit că voi continua să lucrez alături de el.

(n.r. Ce fel de antrenor este?) Cred că îi înțelege foarte bine pe jucători. A fost și el fotbalist, a jucat la cel mai înalt nivel și a câștigat multe trofee cu Inter, așa că știe de ce are nevoie clubul.

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De asemenea, cred că este foarte bun în comunicare: vorbește cu noi, jucătorii, și este dispus să ne asculte”, a declarat Manuel Akanji, conform presei din Italia.

Manuel Akanji a fost integralist în ambele dueluri disputate de Elveţia la Campionatul Mondial. Elveţienii s-au încurcat în primul meci, remizând cu Qatar, scor 1-1. Ulterior, fosta adversară a României s-a impus clar în duelul cu Elveţia, scor 4-1.

În ultima etapă a Grupei B, Elveţia va înfrunta Canada. Meciul se va disputa la Vancouver, pe 24 iunie, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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