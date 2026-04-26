Inter e la o victorie de „scudetto”! Chivu poate câștiga titlu contra Parmei: „Zero emoții!”

Inter Milano a făcut 2-2 în ultima etapă pe terenul celor de la Torino și este aproape de titlu de campioană. Sărbătoarea oricum fusese amânată de victoria lui Napoli cu Cremonese.

Însă în ultimele patru etape, Inter nu mai depinde rezultatele altei echipe. Cu o victorie, devine campioană. Și poate să obțină titlul chiar înainte să joace etapa viitoare contra Parmei, fosta echipă a lui Cristi Chivu, în cazul în care Napoli pierde cu Como.

Reacția lui Chivu după egalul cu Torino

Chivu a mizat pe mai mulți jucători din planul secund la meciul cu Torino. El rămâne încrezător că echipa sa va reuși să obțină punctele necesare pentru câștigarea campionatului.

„Trebuie să le dăm credit celor de la Torino, pentru că au crezut în șansa lor. După 2-0 au găsit resurse, iar după 2-1 ne-au pus în dificultate. Părea că avem meciul sub control și avantajul de două goluri ar fi trebuit să ne dea liniște. Golul de 2-1 ne-a afectat mai ales mental, ei au venit cu mai multă energie și determinare. Sunt genul de meciuri pe care, uneori, le poți și pierde. Apreciez însă reacția băieților mei, faptul că au rămas în joc. Torino are meritul pentru ce s-a întâmplat după 2-0, iar schimbările lor ne-au creat probleme și din punct de vedere al energiei.

Eu sunt antrenor, trebuie să pregătesc echipa pentru un meci de Serie A. Cu D’Aversa, Torino a crescut mult. Noi am încercat să gestionăm problemele fizice și micile accidentări ale unor jucători. Cei care au intrat pe teren au dat tot ce au avut mai bun și asta iau cu mine. Ne-am propus să luăm patru puncte în cinci meciuri, mai avem trei de obținut în următoarele patru. Pe hârtie poate părea simplu să scoți rezultate, dar gestionarea emoțiilor și apropierea de obiectiv nu sunt deloc ușoare. De multe ori, chiar și când jucam, am fost aproape să pierdem titluri. Asta nu înseamnă că nu suntem liniștiți, ci că vrem să închidem obiectivul cât mai repede.