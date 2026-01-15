Ionel Dănciulescu îl vede pe Chivu mare favorit la titlu în Serie A! Argumentele fostului atacant român - Antena Sport

Ionel Dănciulescu (49 de ani) e impresionat de munca depusă de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter. Fostul atacant al lui Dinamo consideră că Inter e cea mai puternică echipă din Serie A. Nu numai clasamentul confirmă afirmaţiile lui Dănciulescu, ci şi jocul echipei lui Chivu.
Inter a pierdut la limită, 0-1 cu AC Milan şi 3-4 cu Juventus. Dacă ar fi câştigat şi acele partide, formaţia lui Cristi Chivu ar fi avut un avans şi mai mare în clasament.
Ionel Dănciulescu: “Inter e echipa cea mai omogenă, cea mai experimentată”
“Un lucru fantastic, să ajungi antrenorul lui Inter Milano, pe primul loc, cu mari şanse de a câştiga campionatul. Inter e echipa cea mai omogenă, cea mai experimentată”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru AntenaSport.
Miercuri Inter a învins-o la limită, 1-0, pe Lecce, acasă, printr-un gol marcat de Pio Esposito în minutul 78. Campioana Napoli s-a încurcat acasă, 0-0, cu Parma, iar Inter a ajuns la 6 puncte în faţa formaţiei lui Antonio Conte.
Dănciulescu speră ca tehnicianul român să reuşească să cucerească Scudetto cu echipa cu care a scris istorie ca jucător. “Ar fi ceva fantastic pentru Cristi Chivu în special, dar şi pentru fotbalul românesc, de ce nu?”, a mai spus Dănciulescu pentru AntenaSport.
9 trofee a câştigat Chivu ca jucător cu Inter Milano (3 titluri, 2 Cupe ale Italiei, 2 Supercupe ale Italiei, UEFA Champions League şi Mondialul Cluburilor). În sezonul 2009-2010, cu Mourinho pe bancă, Inter a reuşit o triplă istorică (titlu, Cupă şi Liga Campionilor).
