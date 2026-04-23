Juventus vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor! Fotbalistul cu 6 titluri în Premier League, așteptat la Torino

Juventus Torino este aproape de a securiza un loc de UEFA Champions League la finalul acestui sezon, iar conducerea își face deja planuri pentru a întări lotul echipei antrenate de Luciano Spalletti.

Numele care se află pe lista gigantului din Serie A este nimeni altul decât Bernardo Silva, care va deveni liber de contract în vară, când îi va expira contractul cu Manchester City.

Bernardo Silva, dorit insistent de Juventus

Bernardo Silva este unul dintre jucătorii monitorizați de cluburile de top din Europa, mai ales că acesta va deveni liber de contract la finalul acestui sezon, când îi va expira angajamentul cu Manchester City.

Cu o cotă de piață de 27 de milioane de euro, fotbalistul portughez este dorit insistent de Juventus Torino, care negociază deja cu agenții acestuia pentru un transfer la vară, anunță jurnalistul Matteo Moretto.

Cu șase titluri de campion alături de „cetățeni”, Bernardo Silva este atât pe lista Barcelonei, cât și pe lista cluburilor din Arabia Saudită. Cel mai probabil, va conta salariul cu care este ademenit portughezul, având în vedere că va fi liber de contract.