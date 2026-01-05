Marele Javier Zanetti a spus-o clar când a fost întrebat de Cristi Chivu: "A fost mereu limpede asta" - Antena Sport

Cristi Chivu are un parcurs excelent în Serie A, unde a dus-o pe Inter pe primul loc la finalul lui 2025 şi a început noul an cu o victorie clară, 3-1 cu Bologna, care le-a permis nerazzurrilor să îşi menţină fotoliul de lider.

Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria echipei de pe Meazza şi actualul vicepreşedinte al clubului, l-a lăudat pe cel cu care a fost coleg în perioada 2007-2014, în care cei doi au reuşit şi tripla istorică sub comanda lui Jose Mourinho.

Javier Zanetti, cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu

“Sunt foarte bucuros şi foarte mulţumit, pentru că eu cred că Chivu merită această oportunitate. Chiar şi când eram colegi, Cristian era un jucător foarte inteligent.

Acum este el dedicat antrenoratului şi suntem foarte bucuroşi şi mulţumiţi că el conduce echipa noastră. A fost mereu limpede că el a avut abilitatea să se dezvolte ca antrenor”, a spus argentinianul, citat de Sky Sports.

După primele 18 etape disputate în Serie A, primele trei locuri sunt ocupate de Inter (39 de puncte), Milan (38 de puncte) şi Napoli (37 de puncte), fiecare având şi câte un meci în minus disputat.