Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: "Ar fi incredibil! A dovedit asta". Ce trebuie să facă Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter

Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 12:29

Comentarii
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: Ar fi incredibil! A dovedit asta. Ce trebuie să facă Inter

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, trebuie să îş facă jucătorii să treacă peste dezamăgirea trăită la mijlocul săptămânii, atunci când Bodo/Glimt a eliminat liderul din Serie A, în play-off-ul pentru optimile de finală UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter are acum 10 puncte avans în Serie A şi este calificată în semifinalele Cupei Italiei, unde o va întâlni pe Como, în dublă manşă. Dezamăgirea din Champions League poate fi uitată rapid, dacă nerazzurrii vor continua rezultatele bune pe plan intern.

Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “N-are sens să se mai gândească la Champions League”

Alessandro Altobelli, fost campion cu Inter şi campion mondial cu Italia, consideră că Inter nu trebuie să se mai gândească la dezamăgirea din Champions League şi să se concentreze pe cupă şi campionat. O dublă la primul său sezon pe banca lui Inter ar fi un lucru incredibil pentru român, crede Altobelli:

“Diferența de 10 puncte va fi foarte greu de recuperat pentru Milan. Inter a dovedit de luni bune că este cea mai puternică echipă din campionat. Este echipa care joacă mai bine, care are mai multe idei și mulți jucători de valoare care pot veni de pe bancă. Ar fi o dublă incredibilă dacă ar câștiga titlul și Cupa Italiei.

Dezamăgirea cauzată de eliminarea din Champions League cred că a fost deja depășită. Inter este genul de echipă care știe să depășească astfel de momente. N-are sens să se mai gândească la acest lucru. Inter trebuie să câștige titlul și Cupa Italiei. În Champions League, competiția este total diferită”, a declarat Alessandro Altobelli, potrivit Gazzetta dello Sport.

Reclamă
Reclamă

Inter joacă sâmbătă seară, pe teren propriu, contra echipei lui Dan Şucu, Genoa. Săptămâna viitoare va avea loc manşa tur a semifinalei Coppa Italia, pe terenul lui Como, după care va avea loc derby-ul cu AC Milan.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
13:15
Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Cu o victorie, oltenii îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular
13:08
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo
12:39
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut
12:15
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
11:48
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa
10:59
VideoBenfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial