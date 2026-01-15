Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român

Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 16:21

Comentarii
Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român

Marius Marin / Profimedia

Mircea Lucescu nu are parte de vești bune înainte de barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, asta pentru că unul dintre titularii săi prinde tot mai puține minute la echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Marin a fost prezent pe teren în 15 etape de Serie A pentru Pisa, dar conducerea clubului nu are de gând să mai conteze pe acesta, fiind în ultimele șase luni de contract.

Vești proaste pentru Marius Marin

Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon, iar șansele ca el să prindă un transfer încă din această iarnă sunt mari. Potrivit presei din Italia, mijlocașul este pe lista celor de la Cagliari.

Aflat din vara anului 2019 la gruparea din Italia, acesta nu mai este o prioritate pentru antrenorul Alberto Gilardino. Mai mult decât atât, conducerea urmărește întărirea lotului și nu prelungirea acordului fotbalistului român, scadent în această vară.

„Pisa a amânat discuția despre posibila reînnoire a angajamentului său până la finalul mercato, fiind prinsă acum cu tratativele pentru întărirea lotului lui Gilardino. Dar pare mai aproape de o plecare, existând din nou un interes din partea celor de la Cagliari”, au scris aceștia.

Reclamă
Reclamă
  • 3 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin
  • 260 de apariții a strâns mijlocașul pentru Pisa
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Observator
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Campionul cu FCSB nu se dezice de Rapid: „Îmi place să merg pe Giuleşti! E copilăria mea!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Campionul cu FCSB nu se dezice de Rapid: „Îmi place să merg pe Giuleşti! E copilăria mea!”. Video exclusiv
16:06
Rapid face un nou transfer. Giuleștenii își aduc un portar crescut la Arsenal
15:33
Portarul cu care Gică Hagi a devenit campion semnează în Liga 1!
15:00
Încep lucrările la stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: “O zi memorabilă”
14:52
Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare”
14:27
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
13:58
Real Madrid, decizie radicală după umilința din Cupa Spaniei. Ce se întâmplă cu Alvaro Arbeloa
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB