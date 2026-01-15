Marius Marin are zilele numărate la Pisa. Ce soluție are internaționalul român - Antena Sport

Mircea Lucescu nu are parte de vești bune înainte de barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta, asta pentru că unul dintre titularii săi prinde tot mai puține minute la echipa de club.

Marius Marin a fost prezent pe teren în 15 etape de Serie A pentru Pisa, dar conducerea clubului nu are de gând să mai conteze pe acesta, fiind în ultimele șase luni de contract.

Vești proaste pentru Marius Marin

Marius Marin mai are contract cu Pisa până la finalul acestui sezon, iar șansele ca el să prindă un transfer încă din această iarnă sunt mari. Potrivit presei din Italia, mijlocașul este pe lista celor de la Cagliari.

Aflat din vara anului 2019 la gruparea din Italia, acesta nu mai este o prioritate pentru antrenorul Alberto Gilardino. Mai mult decât atât, conducerea urmărește întărirea lotului și nu prelungirea acordului fotbalistului român, scadent în această vară.

„Pisa a amânat discuția despre posibila reînnoire a angajamentului său până la finalul mercato, fiind prinsă acum cu tratativele pentru întărirea lotului lui Gilardino. Dar pare mai aproape de o plecare, existând din nou un interes din partea celor de la Cagliari”, au scris aceștia.