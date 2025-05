Nicola Amoruso l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de meciul uriaş Parma - Napoli - Antena Sport

Nicola Amoruso, fostul atacant italian, l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Parma – Napoli, meciul dintre fostele echipe ale lui Amoruso, care are o miză uriaşă pentru ambele cluburi.

Parma o va întâlni pe Napoli în penultima etapă din acest sezon de Serie A, iar echipa lui Cristi Chivu are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se salva matematic de la retrogradare. De partea cealaltă, trupa lui Conte mai are un singur punct în faţa lui Inter, în fruntea clasamentului şi nu îşi mai permite niciun pas greşit în cele două meciuri pe care le mai are de disputat, cu Parma şi Cagliari.

Nicola Amoruso l-a lăudat pe Cristi Chivu

Amoruso susţine că antrenorul român de 44 de ani a făcut din Parma o echipă mai puternică.

„Parma a jucat bine acasă împotriva echipelor mari şi a obţinut rezultate importante. Parma a arătat că nu se teme de meciurile disputate împotriva echipelor mari. Parma are o echipă tânără şi îşi va juca cartea. Chivu a oferit cu siguranţă o structură importantă care se va vedea şi cu Napoli.

Duminică va fi un meci special şi cred că Napoli trebuie să nu aibă o abordare greşită, mai ales dacă nu vor înscrie rapid. Atunci când miza este Scudetto, vrei să porneşti ca din tun dar dacă nu vei marca imediat, trebuie să înţelegi că meciul trebuie gestionat din punct de vedere mental şi tactic. Trebuie să ai răbdare”, a spus Amoruso, citat de parmalive.com.