Nota primită de Chivu după ce Inter a revenit de la 0-2 şi a învins la scor de tenis echipa lui Marius Marin! - Antena Sport

Cristi Chivu la un meci din Serie A / Profimedia Images

Inter a revenit de la 0-2 în meciul cu echipa lui Marius Marin, Pisa, şi a câştigat cu un scor de tenis, 6-2!

Stefano Moreo a reuşit o “dublă” pentru oaspeţi, marcând în minutele 11 şi 23. A urmat “măcelul” pentru echipa lui Marius Marin, care avea să primească 6 goluri până la final!

Cristi Chivu, notat cu 7 de presa italiană după Inter – Pisa 6-2: “Curajul lui a fost recompensat cu vârf și îndesat”

Zielinski a redus diferenţa din penalty, în minutul 39. Lautaro Martinez a egalat în minutul 41, iar până la pauză Inter avea să treacă în avantaj, după golul lui Pio Esposito, din minutul 45+2. Românul Marius Marin a fost schimbat la pauză, fiind înlocuit cu atacantul Ebenezer Akinsanmiro.

Dimarco a reuşit un voleu de senzaţie în minutul 82, mingea atingând de două ori bara până a intrat în poartă. Bonny (min. 86) şi Mkhitaryan (min. 90+3) aveau să stabilească rezultatul final al meciului, un neverosimil 6-2 pentru echipa antrenată de Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost notat cu 7 la acest meci.