„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A.

La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că niciodată nu vorbește despre el, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipă.

Cristi Chivu, reacție fermă înainte de Atalanta – Inter, ultimul meci din 2025

„Nu vorbesc niciodată despre mine. Au fost luni grele la început, dar am făcut tot ce a depins de noi pentru a uita de dezamăgirile din sezonul trecut și pentru a reveni pe drumul cel bun. Am făcut unele lucruri bune, altele mai puțin bune. Încercăm să eliminăm anumite greșeli, unele individuale, altele colective”, a declarat Cristi Chivu, la conferința de presă, conform tuttomercatoweb.com.

Ulterior, Cristi Chivu a prefațat și duelul cu Inter. El a subliniat că duelul va fi unul extrem de dificil pentru echipa sa. Antrenorul român a mai vorbit și despre duelul pierdut cu Bologna în Supercupa Italiei.

„Meciurile cu Atalanta sunt întotdeauna dificile. S-a construit o echipă puternică sub comanda lui Gasperini, iar acum încearcă să păstreze aceeași mentalitate. Acum, cu Raffaele Palladino, a reușit să aibă constanță. E o echipă cu intensitate, cu un fotbal vertical și cu un marcaj bun. Trebuie să fim curajoși și eficienți.