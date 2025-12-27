Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | „Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025

„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 14:24

Comentarii
Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că niciodată nu vorbește despre el, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipă. 

Cristi Chivu, reacție fermă înainte de Atalanta – Inter, ultimul meci din 2025 

„Nu vorbesc niciodată despre mine. Au fost luni grele la început, dar am făcut tot ce a depins de noi pentru a uita de dezamăgirile din sezonul trecut și pentru a reveni pe drumul cel bun. Am făcut unele lucruri bune, altele mai puțin bune. Încercăm să eliminăm anumite greșeli, unele individuale, altele colective”, a declarat Cristi Chivu, la conferința de presă, conform tuttomercatoweb.com. 

Ulterior, Cristi Chivu a prefațat și duelul cu Inter. El a subliniat că duelul va fi unul extrem de dificil pentru echipa sa. Antrenorul român a mai vorbit și despre duelul pierdut cu Bologna în Supercupa Italiei. 

Meciurile cu Atalanta sunt întotdeauna dificile. S-a construit o echipă puternică sub comanda lui Gasperini, iar acum încearcă să păstreze aceeași mentalitate. Acum, cu Raffaele Palladino, a reușit să aibă constanță. E o echipă cu intensitate, cu un fotbal vertical și cu un marcaj bun. Trebuie să fim curajoși și eficienți. 

Reclamă
Reclamă

Aș fi ipocrit dacă aș spune că sunt mulțumit după semifinala cu Bologna. Am jucat bine în a doua repriză, am văzut câteva lucruri bune, dar uneori aceste câteva lucruri bune nu sunt suficiente pentru a câștiga un meci”, a declarat Cristi Chivu. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%
Observator
Cât te costă să ai sturion pe masa de Revelion. Vânzările au crescut cu peste 40%
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost un gest strict uman”. Foto
15:29
„Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui
15:03
Anthony Davis s-a accidentat și e OUT. Cât va lipsi starul lui Dallas Mavericks
14:10
Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune
14:02
“Ţi-a cerut Barcelona să nu marchezi pentru a evita un bonus?” Robert Lewandowski a dat cărţile pe faţă
13:45
Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului
13:27
Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 4 EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat” 5 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 6 Louis Munteanu, sancționat după ce s-a pozat în tricoul FCSB-ului! Decizia luată de CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”