„Nu vorbesc niciodată despre asta”. Cristi Chivu, reacție de clasă înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025 - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit declarații înainte de ultimul meci al lui Inter din 2025. Nerazzurrii se vor duela cu Atalanta duminică, de la ora 21:45, în etapa a 17-a din Serie A.
La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat cum a fost anul pentru el. Antrenorul român a oferit un răspuns de clasă și a transmis că niciodată nu vorbește despre el, fiind concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipă.
Cristi Chivu, reacție fermă înainte de Atalanta – Inter, ultimul meci din 2025
„Nu vorbesc niciodată despre mine. Au fost luni grele la început, dar am făcut tot ce a depins de noi pentru a uita de dezamăgirile din sezonul trecut și pentru a reveni pe drumul cel bun. Am făcut unele lucruri bune, altele mai puțin bune. Încercăm să eliminăm anumite greșeli, unele individuale, altele colective”, a declarat Cristi Chivu, la conferința de presă, conform tuttomercatoweb.com.
Ulterior, Cristi Chivu a prefațat și duelul cu Inter. El a subliniat că duelul va fi unul extrem de dificil pentru echipa sa. Antrenorul român a mai vorbit și despre duelul pierdut cu Bologna în Supercupa Italiei.
„Meciurile cu Atalanta sunt întotdeauna dificile. S-a construit o echipă puternică sub comanda lui Gasperini, iar acum încearcă să păstreze aceeași mentalitate. Acum, cu Raffaele Palladino, a reușit să aibă constanță. E o echipă cu intensitate, cu un fotbal vertical și cu un marcaj bun. Trebuie să fim curajoși și eficienți.
Aș fi ipocrit dacă aș spune că sunt mulțumit după semifinala cu Bologna. Am jucat bine în a doua repriză, am văzut câteva lucruri bune, dar uneori aceste câteva lucruri bune nu sunt suficiente pentru a câștiga un meci”, a declarat Cristi Chivu.
