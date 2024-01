Radu Drăguşin îşi decide viitorul în următoarele ore! Cum arată ofertele uriaşe pentru român de la Tottenham şi Bayern Munchen! - Antena Sport

Florin Manea a intrat în discuţii cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăguşin: „O vinde și pe soacra patronului”

Florin Manea a intrat în discuţii cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăguşin. Pe semnătura jucătorului român de 21 de ani se bat Tottenham şi Bayern Munchen.

„Sunt acum la Genoa, la club. Probabil azi se vor decide dacă și unde pleacă. Îmi pare rău că nu pot vorbi foarte mult. Sunt cluburi foarte mari implicate.

S-ar putea să rămână aici în continuare. Discutăm. Sunt la club. În 30 de minute voi intra în discuții. Probabil după amiază vom ști mai multe. Pe Radu nu-l afectează discuțiile. Râde, are calm.

Are încredere mare în mine și nu are de ce să se streseze. Merită tot ce i se întâmplă, am încredere maximă în el. Dacă vom alege să plecăm, se va impune și la viitoare echipă.

„Genoa nu ar fi vrut să-l dea, dar pentru suma corectă oricine e de vânzare”