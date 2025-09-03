Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: "E singurul lucru pe care i l-aş recomanda" - Antena Sport

Cristi Chivu a primit un sfat important din partea lui Arrigo Sacchi, după primele critici primite la Inter. Antrenorul legendar italian a transmis că românul încă nu şi-a pus amprenta asupra formaţiei de pe Giuseppe Meazza.

Sacchi i-a recomandat lui Chivu să intre în minţile jucătorilor pentru a-i convinge pe aceştia să-i urmeze filozofia de joc. Acesta este de părere că echipa încă nu a trecut de perioada în care era pregătită de Simone Inzaghi.

Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter

Totodată, Arrigo Sacchi a mai declarat că toate criticile primite de Cristi Chivu, în această perioadă, sunt normale, dat fiind faptul că Inter a fost învinsă pe teren propriu de Udinese, scor 1-2, în runda a doua din Serie A.

“(N.r. Despre criticile primite de Cristi Chivu) Sunt inevitabile. Dacă eşti antrenorul lui Inter şi pierzi acasă cu Udinese, nu pot fi aplauze. Interul lui Chivu e la jumătatea drumului. Nu e încă clar dacă e echipa lui sau e încă a lui Inzaghi. E nevoie de răbdare.

Lui Chivu i-aş recomanda doar un singur lucru: să facă totul pentru a intra în minţile jucătorilor şi să-i convingă să urmeze drumul pe care el l-a creat. Duminică, împotriva lui Udinese, am văzut o echipă în care nu exista armonia şi echilibrul. Acestea sunt bazele oricărei mari formaţii”, a declarat Arrigo Sacchi, conform gazzetta.it.