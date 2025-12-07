"Poate sunt prost". Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu - Antena Sport

Cesc Fabregas a oferit o declarație intrigantă după ce Como a fost “spulberată” de Inter în Serie A, scor 0-4. Antrenorul iberic a dezvăluit după meci că nu a văzut o diferență atât de mare pe teren între cele două cluburi, deși tabela a indicat un ecart uriaș în favoarea “nerazzurrilor”.

Inter s-a impus pe Giuseppe Meazza contra lui Como prin golurile marcate de Martinez, Thuram, Calhanoglu și Carlos Augusto. După meci, fiecare antrenor a acordat mai multe interviuri, iar ambii au ieșit în evidență prin declarațiile lor.

Gândirea filosofică a lui Cesc Fabregas

În timp ce Chivu a surprins spunând în glumă că se bucură ca un idiot la goluri, Fabregas a mărturisit că pentru el contează mai mult un eșec dur decât o victorie în vederea dezvoltării echipei sale. În plus, fostul mare mijlocaș a mărturisit că opinia sa îl poate face să sune ca un prost, însă mentalitatea sa rămâne în picioare.

“Rezultatul e dur, dar dintr-o perspectivă fotbalistică, nu văd o diferență uriașă între cele două echipe. În timpul meciului, m-am gândit să schimb și să aplic un tip diferit de presing pentru a proteja defensiva.

Cred că această seară ne poate ajuta să creștem mult: nu te dezvolți cu laude. Cu un eșec dur, trebuie să înveți mult și să apreciezi totul mai bine. Trebuie să continuăm să muncim.