"Poate sunt prost". Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu - Antena Sport

"Poate sunt prost". Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu

Serie A

“Poate sunt prost”. Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 15:04

Poate sunt prost. Cesc Fabregas i-a surprins pe toți după ce a fost umilit de Interul lui Chivu

Cesc Fabregas, în timpul meciului dintre Inter și Como / Profimedia

Cesc Fabregas a oferit o declarație intrigantă după ce Como a fost “spulberată” de Inter în Serie A, scor 0-4. Antrenorul iberic a dezvăluit după meci că nu a văzut o diferență atât de mare pe teren între cele două cluburi, deși tabela a indicat un ecart uriaș în favoarea “nerazzurrilor”.

Inter s-a impus pe Giuseppe Meazza contra lui Como prin golurile marcate de Martinez, Thuram, Calhanoglu și Carlos Augusto. După meci, fiecare antrenor a acordat mai multe interviuri, iar ambii au ieșit în evidență prin declarațiile lor.

Gândirea filosofică a lui Cesc Fabregas

În timp ce Chivu a surprins spunând în glumă că se bucură ca un idiot la goluri, Fabregas a mărturisit că pentru el contează mai mult un eșec dur decât o victorie în vederea dezvoltării echipei sale. În plus, fostul mare mijlocaș a mărturisit că opinia sa îl poate face să sune ca un prost, însă mentalitatea sa rămâne în picioare.

Rezultatul e dur, dar dintr-o perspectivă fotbalistică, nu văd o diferență uriașă între cele două echipe. În timpul meciului, m-am gândit să schimb și să aplic un tip diferit de presing pentru a proteja defensiva.

Cred că această seară ne poate ajuta să creștem mult: nu te dezvolți cu laude. Cu un eșec dur, trebuie să înveți mult și să apreciezi totul mai bine. Trebuie să continuăm să muncim.

După al treilea gol am renunțat, iar asta e normal, date fiind vârstele jucătorilor (n.r. Como are mulți jucători tineri). Rezultatul e unul greu, îmi e dificil să vorbesc, pentru că știu că pot fi enervant spunând asta.

Poate sunt prost și sunt un pierzător, pentru că rezultatul contează, dar cred că nu crești mai mult după o victorie, ci după un eșec dur cum este acesta“, a spus tehnicianul de la Como, potrivit gazzetta.it.

În ciuda eșecului la scor cu Inter, Como rămâne una dintre surprizele plăcute ale acestei stagiuni, fiind clasată pe locul 6 după 14 etape.

