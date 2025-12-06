Cristi Chivu, decizie în premieră la Inter. Ce s-a întâmplat la echipă înaintea meciului cu Como: „E soldatul lui Mourinho” - Antena Sport

Cristi Chivu a luat o decizie în premieră la Inter. Antrenorul român și-a băgat echipa în cantonament înaintea partidei cu Como. Duelul din etapa a 14-a din Serie A se va disputa azi, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a decis să-și păstreze jucătorii în cantonamentul din vaza de la Appiano Gentile ținând cont că Inter evoluează de la ora 18:00, ora Italiei, spre deosebire de celelalte partide, care s-au disputat în mare parte după ora 20:00.

Cristi Chivu, decizie în premieră la Inter

Italienii au dezvăluit că este pentru prima dată când Cristi Chivu își bagă jucătorii în cantonament înaintea unei partide, lucru pe care Simone Inzaghi, predecesorul său de pe bancă nerazzurrilor, îl făcea deseori la echipă în sezoanele precedente.

Conform italienilor de la Gazzetta dello Sport, Cristi Chivu a luat această decizie tocmai pentru că partida cu Como se dispută mai devreme și jucătorii au mai puțin timp la dispoziție.

„Inter schimbă tactica și intră în cantonament. După antrenamentul de ieri după-amiază, Chivu și-a reținut jucătorii la Appiano Gentile înaintea meciului împotriva lui Fabregas și a lui Nico Paz.