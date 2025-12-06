Cristi Chivu, decizie în premieră la Inter. Ce s-a întâmplat la echipă înaintea meciului cu Como: „E soldatul lui Mourinho” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 11:44

Cristi Chivu, pe banca lui Inter Milano / Profimedia

Cristi Chivu a luat o decizie în premieră la Inter. Antrenorul român și-a băgat echipa în cantonament înaintea partidei cu Como. Duelul din etapa a 14-a din Serie A se va disputa azi, de la ora 19:00. 

Cristi Chivu a decis să-și păstreze jucătorii în cantonamentul din vaza de la Appiano Gentile ținând cont că Inter evoluează de la ora 18:00, ora Italiei, spre deosebire de celelalte partide, care s-au disputat în mare parte după ora 20:00. 

Cristi Chivu, decizie în premieră la Inter 

Italienii au dezvăluit că este pentru prima dată când Cristi Chivu își bagă jucătorii în cantonament înaintea unei partide, lucru pe care Simone Inzaghi, predecesorul său de pe bancă nerazzurrilor, îl făcea deseori la echipă în sezoanele precedente.  

Conform italienilor de la Gazzetta dello Sport, Cristi Chivu a luat această decizie tocmai pentru că partida cu Como se dispută mai devreme și jucătorii au mai puțin timp la dispoziție. 

„Inter schimbă tactica și intră în cantonament. După antrenamentul de ieri după-amiază, Chivu și-a reținut jucătorii la Appiano Gentile înaintea meciului împotriva lui Fabregas și a lui Nico Paz. 

Această decizie a fost luată având în vedere ora la care se va disputa partida. E o soluție convenabilă, care permite echipei să gestioneze mai bine o zi cu circa două ore și jumătate mai scurtă decât de obicei, comparativ cu meciurile programate seara, având în vedere că fluierul de start de azi va fi dat la ora 18:00. 

Gândirea lui e foarte clară: nu este nevoie de un cantonament când meciul are loc la ora 20:45, echipa are timp și ocazia să se întâlnească dimineața la centrul de antrenament și să petreacă întreaga zi împreună până la partida de seara”, au transmis italienii citați anterior. 

De asemenea, jurnaliștii din Peninsulă i-au făcut portretul lui Cristi Chivu înaintea duelului cu Como. Ei l-au descris pe antrenorul român ca fiind „soldatul lui Mourinho”, tehnician alături de care a cucerit tripla cu Inter în 2010. 

Mulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de leiMulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de lei
„Special One este mentorul său venerat. Soldatul lui Mou, aflat pe teren în epica semifinală a Ligii Campionilor din 2010 de pe Camp Nou împotriva Barcelonei lui Guardiola, Chivu a deprins valoarea echilibrului tactic și strategic – fără a pierde niciodată distanțele potrivite între linii – și importanța comunicării”, au mai notat italienii. 

