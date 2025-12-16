Simone Inzaghi merge peste Cristi Chivu la Inter. Unde se pot întâlni cei doi antrenori - Antena Sport

Închide meniul
Simone Inzaghi merge peste Cristi Chivu la Inter. Unde se pot întâlni cei doi antrenori

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 14:11

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Simone Inzaghi e gata să meargă peste Cristi Chivu la Inter. Cei doi antrenori se pot întâlni la Ryadh în următoarele zile, ţinând cont că nerazzurri vor înfrunta Bologna în Arabia Saudită, în semifinalele Supercupei Italiei.

Simone Inzaghi a plecat de la Inter în vară, la scurt timp după umilinţa din finala Champions League, scor 0-5, cu PSG. Antrenorul italian a semnat cu Al Hilal.

Al Hilal se află în această perioadă în vacanţă, însă echipa lui Simone Inzaghi va disputa un meci amical aproape de Ryadh vineri, zi în care se va disputa şi meciul dintre Inter şi Bologna.

Conform italienilor de la tuttomercatoweb.com, Simone Inzaghi va profita de faptul că Inter se va deplasa în Arabia Saudită şi este de aşteptat ca antrenorul să-şi viziteze foştii elevi.

Italienii sunt convinşi de faptul că Inzaghi îşi va dori să-i viziteze pe jucătorii lui Inter, ţinând cont de zvonurile legate de plecarea sa de la echipă, din vară. Antrenorul luat decizia de a se despărţi de Inter cu puţin timp înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor.

Simone Inzaghi ar putea astfel să se întâlnească şi cu Cristi Chivu. Românul l-a înlocuit pe italian pe banca lui Inter în vară, reuşind să ducă echipa pe primul loc.

Simone Inzaghi a antrenat-o pe Inter timp de patru ani, între 2021 şi 2025. Antrenorul italian a reuşit să câştige un titlu, două Cupe ale Italiei şi trei Supercupe alături de nerazzurri.

Marile dezamăgiri rămân cele două finale de Champions League pierdute de Simone Inzaghi la Inter. În 2023, italienii erau învinşi de Manchester City, scor 0-1, iar în vară, echipa de pe Meazza a pierdut categoric finala cu PSG, scor 0-5.

